川普揚言驅逐無證移民 再度延攬邊境沙皇入閣

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）一再揚言驅逐無證移民的美國準總統川普昨晚表示，他再度延攬強硬派移民官員霍曼加入即將推動新政的內閣，並強調這位「邊境沙皇」將負責管理美國邊境事務。

法新社報導，78歲共和黨巨頭川普（Donald Trump）曾矢言，就任總統首日就要發動美國歷來規模最大的無證移民驅逐行動。

川普在他創建的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，他很高興宣布，邊境管制的堅定支持者、美國移民暨海關執法局（ICE）前代理局長霍曼（Tom Homan），「將加入川普政府擔任邊境沙皇（The Border Czar）一職，專責我們國家的邊境事務」。

川普表示：「我認識霍曼很久了，沒人比他更善於維護治安和管控美國邊境。」川普還說，霍曼將負責「把所有非法外籍人士遣返原籍國」。

在川普第一任期內領導美國移民暨海關執法局的霍曼，今年7月現身共和黨全國黨代表大會（RNC），他當時向川普支持者表示：「我要告訴數以百萬計透過美國總統拜登（Joe Biden）特赦的非法移民：你們最好現在就開始打包。」

川普預計2025年1月就職，他到目前為止僅任命一位閣員，也就是延攬競選團隊共同經理威爾斯（Susie Wiles）擔任白宮幕僚長。由於威爾斯冷靜自若喜怒不形於色，川普稱她為「冰女」。

川普還告訴「紐約郵報」（New York Post），他已邀請共和黨籍聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任聯合國大使。

史蒂芬尼克已在聲明中證實這項人事安排，她說：「與川普總統談話的過程中，我表達了接受這項人事提名有多麼榮幸，我也期盼能獲得美國聯邦參議院同僚的支持。」（譯者：曹宇帆/核稿：洪啓原）1131111