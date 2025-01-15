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川普稱上任首日成立「對外稅務局」 掌外國關稅業務

2025/1/15 03:41
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國候任總統川普今天表示，他將在上任當天成立「對外稅務局」（External Revenue Service）這個新部門，負責收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他將於1月20日宣誓就職美國總統當天成立該部門。

川普說：「透過軟弱無力的貿易協定，美國經濟已為全球帶來成長與繁榮，同時卻對自己課稅。改變這種情況的時機已經到來。我們將開始對那些透過貿易從我們身上賺錢的傢伙收費，他們最終將開始支付合理的部分。」

至於這個新部門如何運作等細節，川普交接團隊尚未立即回應這類置評請求。

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川普揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，直到這2國有效取締毒品和跨境移民為止，還揚言對中國加徵10%關稅。

有專家認為，這些關稅恐怕擾亂貿易流動、推升成本，甚至招來全球對美國外銷商品的報復。（譯者：洪啓原）1110115

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