川普內閣商務部長主張非全面加徵關稅 重對等協商

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（中央社記者石秀娟華盛頓20日專電）美國總統當選人川普重視關稅政策，近期任命的商務部長盧特尼克正是強烈擁護關稅者。不過，他與川普的論調不同，不主張全面加徵關稅，而是與其他國家對美課徵的關稅「對等」，逼其他國家和美國協商。

川普（Donald Trump）提名63歲的億萬富翁盧特尼克（Howard Lutnick）為商務部長，掌理關稅和貿易政策。盧特尼是華爾街投資大亨，也曾是財政部長熱門人選，川普決定讓他掌握規模較小的商務部，主要是為落實關稅政策。

川普在選戰期間曾說，上任後將對中國商品課徵至少60%的關稅，其他國家則課徵10%至20%，引發可能干擾全球供應鏈、助長生產成本與物價的疑慮。

盧特尼克：川普了解加徵關稅非針對所有商品

盧特尼克在9月接受CNBC訪問時指出，川普用全面加徵關稅的說法，是因為選戰期間這樣「泛泛」的說法，民眾比較容易懂。「他（川普）了解，不需要對我們（美國）沒有生產的東西課關稅，因為這是沒有意義的」。

盧特尼克說：「我們應該比較其他國家對我們徵收的關稅，並對他們徵收相同的關稅，做到對等。你對我們徵收關稅，我們也對你徵收關稅。這樣最有道理。至於我們如何處理中國，我認為那是完全不同的問題。」

盧特尼克當時主要是以日本和德國為例，指出這些國家對美國汽車徵收高達100%的關稅，而美國對它們卻沒有徵收關稅。這個情況源於二次大戰後美國推動的「馬歇爾計畫」（Marshall Plan），旨在協助其他國家經濟復甦，輸出民主。

他認為，這一過時的概念早就應該結束，「我們需要保護我們的工人」。關稅是絕佳的「協商籌碼」，美國加徵關稅，美國汽車業者在國內的銷量會增加；這也會逼日、德這些國家來協商，降低對美汽車的關稅，有助美國汽車進入他們的市場。

美國媒體常引述一段話，顯示盧特尼克對關稅的擁護。他選前兩週在紐約造勢場說，美國最繁榮的時候是在1900年代初，「那時候沒有所得稅、只有關稅」。

盧特尼克為對中鷹派 出口管制料將趨嚴

商務部主要任務是支持美國企業，包括擴展市場、管理敏感科技出口，促進貿易、推動貿易保護與反制不公平市場行為，並吸引外商到美國投資。商務部也負責監督人口普查局、國家氣象局、國家海洋暨大氣總署等研究單位。

美國媒體稱盧特尼克為對中鷹派，預期在對中出口管制方面將採更嚴格的規範。

法新社報導，盧特尼克曾指中國是造成類鴉片毒品芬太尼在美國氾濫的根源，指控中國「從內部攻擊美國」。2021年因吸食芬太尼過量致死的人數超過8萬人。

公司遭911恐攻重創後重生 入閣引利益衝突疑慮

盧特尼克是華爾街投資界大亨，在1983年加入全球投資銀行與金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）後，短短幾年就成為執行長，年僅29歲。

該公司位於紐約世貿中心，911恐怖攻擊事件造成當時在辦公室的658名員工喪生，包括盧特尼克的哥哥和他的好朋友，約占當時全數員工的2/3。盧特尼克因送兒子到幼稚園，幸運逃過劫難。

川普在任命盧特尼克的聲明中說，盧特尼克重建公司，為了紀念罹難者，也成為罹難者家屬的希望燈塔，他展現最堅忍不拔的一面。

財經雜誌富比世（Forbes）報導，在罹難者中，有28對兄弟，1對姐妹。盧特尼克當時說，公司的用人策略比較不同，「我們只想和我們喜歡的人一起工作」。

富比世報導，盧特尼克當時承諾捐出公司利潤的25%慰問罹難者家屬，持續5年共捐款1億8000萬美元（約新台幣58億4700萬元）。這無疑是激勵人心的故事。但他也有負面新聞，因合夥資金分配問題涉及損害員工權益，員工去年對他提告。

費茲傑羅的業務廣泛，包括房地產、加密貨幣等行業，涉及許多聯邦法規，也與許多聯邦機構有往來，包括富比世、紐約時報（The New York Times）等媒體都報導，盧特尼克的任命引發利益衝突疑慮。（編輯：周永捷）1131121