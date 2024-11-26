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川普將祭關稅措施 施壓中國加拿大墨西哥處理芬太尼議題
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川普將祭關稅措施 施壓中國加拿大墨西哥處理芬太尼議題

2024/11/26 08:49（11/26 09:07 更新）
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美國總統當選人川普25日表示，上任第一天將對墨西哥、加拿大與中國進口商品祭出新的關稅措施。（路透社）
美國總統當選人川普25日表示，上任第一天將對墨西哥、加拿大與中國進口商品祭出新的關稅措施。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓25日專電）美國總統當選人川普今天指出，他上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅。並對來自中國的商品，額外加徵10%的關稅。

川普（Donald Trump）在社群媒體發文指出，成千上萬的人透過墨西哥和加拿大湧入美國，帶來前所未有的犯罪和毒品問題，他上任首日將簽署文件，對墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅，直到他們解決合成鴉片類藥物芬太尼、非法移民問題。

川普也說，他與中國多次對話，討論大量毒品，尤其是芬太尼經墨西哥流入美國的問題。中國的代表告訴他，將對涉及此事的毒販施以最高刑罰，即死刑，但不幸的是，他們從未履行承諾，毒品仍大量流入美國。在他們停止這些行為前，他將對中國商品額外加徵10%的關稅。（編輯：唐佩君）1131126

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