川普：上任後課加拿大墨西哥25%關稅 對中國再加徵10%

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天在社群媒體發文，揚言一上任就要對鄰邦加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅，是他選後就兌現關稅政見最清晰的一次表態。

綜合華爾街日報與華盛頓郵報指出，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文，稱上任首日就會對所有來自加、墨的銷美貨品課25%關稅。雖後他又在另一則貼文稱會對所有來自中國的銷美貨品再加徵10%關稅，只是沒說會否在就職第一天動手；對中關稅將是在現有加徵關稅的基礎上再疊加。

對加、墨的部分，川普寫道「在毒品，尤其芬太尼，以及所有非法外來者不再侵入我國前，這項（對加、墨）關稅會持續生效」。

華郵認為，一旦對加、墨關稅上路，川普等同推翻2020年自己第一任內與兩國所達成的美墨加貿易協定（USMCA）。按負責監督各項貿易協定的美國貿易代表署（USTR）說法，截至2022年，走美墨加協定的美國貨、服貿總計達1.8兆美元。

在川普看來，加、墨、中都沒善盡本分阻絕芬太尼或移民湧入美國，還認為北京食言，沒做到承諾美國的防止國內芬太尼外流。

他在提及中國的貼文寫道「在他們阻止（芬太尼流入美國）前，我們會在全部既有加徵關稅上，再對所有中國銷美的諸多貨品加徵10%關稅」。

統計顯示，墨西哥、中國與加拿大是美國三大進口商品供應國，今年截至9月，美國引進的商品有42%來自這3地。加、墨兩國本身對美出口甚至都高達80%，川普政府擬祭出的關稅將傷及兩國經濟。

紐約時報指出，川普這次競選期間放的話更狠，當時揚言對中國課徵關稅將達60%以上，也會對所有其他國家課徵10%到20%不等關稅。墨、中、加3國2022年合計對美出口金額達8300億美元，是美國前三大貿易夥伴。

紐時分析，新的關稅恐對美國產業產生巨大衝擊，包括對汽車製造商、農民和食品包裝業，因為這些產業多於美國境外引進零件、材料，然後將製成品外銷。關稅恐對這些跨境貿易帶來成本提高、競爭力減弱，或導致供應鏈中斷。

對仰賴北美一體化市場的產業而言，關稅造成的代價特別高。進口品漲價25%恐使許多產品成本過高，從而削弱整個北美貿易，然後回過頭來造成美國和其他地方的物價飆升和貨品短缺。

美國財經新聞網CNBC引述高盛（Goldman Sachs）首席中國股市分析師劉勁津（Kinger Lau）表示，川普擬對中國再加徵10%關稅，其實已低於市場所預期的20%到30%程度，他預料中方會採取降息、加強財政激勵措施並適度貶值人民幣來應對衝擊。（譯者：陳亦偉）1131126