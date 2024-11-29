拜登盼川普重新評估對加墨徵稅計畫 憂搞砸盟國關係

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（中央社麻州南特基島28日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他希望總統當選人川普重新評估對加拿大和墨西哥課徵關稅的計畫，這可能會「搞砸」與這兩個親密盟國的關係。

路透社報導，拜登在麻薩諸塞州的南特基島（Nantucket）與家人歡度感恩節假期時告訴記者：「我希望他重新考量這件事。我認為這麼做會適得其反。」

他說：「美國的情況不尋常，我們被太平洋、大西洋及墨西哥和加拿大兩個盟國包圍。我們最不需要做的事，就是開始搞砸這些關係。」

川普本月25日表示，他將對加拿大和墨西哥課徵關稅，直到這兩國打擊毒品和非法越境移民為止；此舉似乎會違反美墨加自由貿易協定。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天說，她昨天與川普通話時未特別討論關稅的事，還說兩人一致同意兩國之間將維持良好關係。

川普在通話後表示，薛恩鮑姆「同意遏止移民經墨西哥遷徙至美國，有效關閉我們的南部邊界」。

薛恩鮑姆說，她已制定一項策略，在移民到達美國邊界之前「照料」他們。

川普也揚言對中國課徵新關稅。

拜登表示，他與中國國家主席習近平已建立起兩人間的熱線，以及兩國軍方間的直接通訊線路。

拜登說：「我確信習近平不想犯錯…他明白什麼是利害攸關的事。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1131129