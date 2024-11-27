川普2.0準貿易代表6大政策建議 主張與中國戰略脫鉤

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天宣布將由曾任前美國貿易代表萊特海澤幕僚長的葛里爾擔任貿易代表。對中國立場強硬的葛里爾5月在國會作證時提出重大政策建言，倡議與中國戰略脫鉤。

葛里爾（Jamieson Greer）5月在跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」。他的證詞提供川普新政府可能採取的政策路線圖，包括如何防止中國企業轉進他國逃避關稅。

他在證詞中表示，這沒有靈丹妙藥，在某些情況下，追求與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，付出的代價更大。

彭博（Bloomberg News）彙整葛里爾證詞中的主要政策建議如下：

貿易關係

葛里爾呼籲國會取消中國的「永久正常貿易關係」（permanent normal trade relations，PNTR）地位，對中國商品加徵新關稅。中國於2000年準備加入世界貿易組織（WTO）之際獲得PNTR地位，享有與多數國家類似的關稅待遇。

中國一旦被取消PNTR地位，將淪為和古巴、北韓、俄羅斯與白俄羅斯相同類別，對美國的所有直接出口將面臨更高關稅，去年這部分總額約達5000億美元。

關務法規

葛里爾也建議限制中國商品借道其他國家進入美國市場，作法是確保一旦中企或旗下部門在他國生產，或是產品內含中國零件比例超過特定門檻，該產品就不能根據自由貿易協定享受優惠待遇。

此舉將使得中企在諸如墨西哥等國生產的商品，或大量採用中國零件的商品，被加徵關稅。

部分中企為避免被徵收關稅而遷至墨西哥，以利用美墨加貿易協定的優惠待遇。

經濟脅迫

葛里爾建議國會立法保護美國企業免受中國經濟脅迫或報復。這可能包括分配關稅收入來支援受影響的勞工和企業，以及在中國實施報復之際，其他國家企業若趁機填補中國市場空缺，美國總統將可獲得授權對外國企業採取行動。

這意味中國若禁止美國公司在其市場銷售產品，美國可能會對該公司進行補償。同時，若巴西或他國企業開始向中國銷售更多黃豆或其他商品，以取代被排除在外的美企，那麼華府將可對那些企業採取行動。

出口管制

葛里爾還呼籲擴大對中國實施出口管制，納入諸如飛機、運輸設備和傳統半導體製造設備等更廣泛的關鍵產業。

這將會是美國目前主要針對先進半導體的出口管制措施的加強版。

當前措施是為防止中國取得運用在人工智慧（AI）、軍事、通訊上的最新晶片技術和製造設備。

美國也施壓荷蘭、日本和韓國等國家限制對中國出口，讓北京難以取得關鍵技術。

投資管制

葛里爾還呼籲國會允許美國政府針對具有經濟和戰略重要性、產業範圍廣泛的對中國投資進行審查。

他指出，這些投資若對美國經濟或國家安全構成威脅，行政部門應該有權阻止。

製造支援

葛里爾同時建議國會應該考慮擴大對關鍵產業的獎勵措施，類似晶片法（CHIPS and Science Act）、降低通膨法（Inflation Reduction Act）。目標產業包括製藥、機器人、醫療器材、飛機、汽車、能源產品、電訊和電子。

葛里爾也提倡加強管制，以防止中企出售產品給美國政府，同時建議國會指示財政部設立專門針對中國的制裁制度，並將重點放在國際安全和人權等議題上。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1131127