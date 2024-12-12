川普提名佛格森任聯邦貿易委員會主席 Alphabet股價飆新高

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）美國總統當選人川普挑選聯邦貿易委員會（FTC）委員佛格森接掌這個消費者保護與反托拉斯機構後，Alphabet股價漲至歷史新高，引領科技巨擘股價上漲。

路透社報導，川普10日提名佛格森（Andrew Ferguson）取代李納汗（Lina Khan）。李納汗的聯邦貿易委員會主席任期已屆滿。

在李納汗任內，聯邦貿易委員會成了一個政治衝突爆發點；李納汗支持推動反托拉斯執法，以制衡企業權力，谷歌（Google）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）與蘋果（Apple）等數個科技巨擘都曾面臨FTC加重的監管壓力。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲（Jay Woods）表示，佛格森是李納汗下屬中的「持異議者」，「許多人認為在他領導之下，針對Alphabet的反托拉斯案子將就此告終」。

川普與他的團隊一直將砲口朝向科技巨擘公司，儘管他的一些最知名金主都是科技業高層，目前還不清楚他們將如何對科技業實施監管與併購政策。

Alphabet股價勁揚約5.5%，達到紀錄新高，報195.45美元。電動車製造商特斯拉（Tesla）股價上漲4.6%，同樣創下紀錄，延續自11月5日總統大選以來的漲勢，主因投資人押注特斯拉能從執行長馬斯克（Elon Musk）與川普的密切關係中獲益。

其他科技股的股價也上漲。微軟股價上揚1.2%，亞馬遜公司（Amazon.com）與Meta Platforms各上漲2%。

美國最新通膨報告推升各界對聯邦準備理事會（Fed）本月稍晚將降息的預期，也拉抬了科技股漲勢。

Alphabet宣布旗下AI代理（AI Agent）與量子晶片取得突破後，過去兩天來Alphabet股價勁揚超過10%。

谷歌9日宣布，新一代晶片Willow克服了量子運算的關鍵挑戰。谷歌今天稍早也公布第2代Gemini人工智慧（AI）模型，並透露除了聊天機器人外使用AI的一系列新方法，包括透過一副眼鏡。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131212