曾遭斥為人民敵人 Meta捐逾3200萬給川普就職基金

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta向美國有線電視新聞網（CNN）證實，已捐款100萬美元（約新台幣3250萬元）給美國總統當選人川普的就職典禮基金。他曾稱臉書是「人民的敵人」。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）2週前才在川普（Donald Trump）住所海湖俱樂部（Mar-a-Lago）與他私下會面。這項捐款消息是「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先披露。

CNN曾報導，祖克柏正謀求在即將登場的川普施政中扮演更積極角色，這可能關於塑造科技政策。Meta在2021年1月6日美國國會大廈暴動過後，才在旗下平台全面封殺川普，如今近4年後態度大逆轉。

臉書創辦人祖克柏在這次美國總統大選前，對川普逐漸展現更為親近態度。他今年夏天在Meta位於加州孟羅公園（Menlo Park）的總部接受Podcast節目「回路」（The Circuit）訪問時，稱讚川普7月遭到暗殺未遂後的反應「勇猛」。

祖克柏當時表示：「見到川普遭遇槍擊後站起來並朝空中舉起拳頭，搭配美國國旗，這是我此生見過最勇猛的事情之一。」

今年美國總統大選選情緊繃期間，美國幾大科技公司的執行長卻都尋求在11月選舉日前與當時還只是候選人的川普會面，包括蘋果（Apple）的庫克（Tim Cook）、Google（谷歌）的皮查伊（Sundar Pichai），以及亞馬遜（Amazon）的賈西（Andy Jassy）。

川普直到今年3月接受美國財經媒體CNBC訪問時，還以「人民的敵人」形容臉書，引發Meta當天股價重挫逾4%。

川普還曾揚言要讓「選舉舞弊者」坐牢，包括他今年7月在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）1則貼文中似乎意指的祖克柏。（譯者：張正芊/核稿：洪啓原）1131212