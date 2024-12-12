做給川普看 分析：北京果斷迅速回擊拜登政府施壓

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（中央社台北12日電）美媒近日引述分析人士說，北京已開始形成一種新模式，不僅口頭抗議美國的行為，而且主動予以反制，這意味中國將不再被動承受美國的任何打壓，而這種策略也是對下一任川普政府的警告。

美媒華盛頓郵報10日發表分析文章指出，川普雖然尚未就任，他揚言對中國商品加徵的關稅也還沒落實，但面對即將上任的川普政府，北京已經展現策略，其中涉及更加積極的反制。

文章說，單單這個月，中方就已經多次出手作出反擊，其中監管部門9日宣布對美國輝達（Nvidia）公司涉嫌違反反壟斷法而立案調查。中方此舉被廣泛視為針對美國近期對中國晶片行業打壓限制的「報復性打擊」。

報導引述策緯諮詢公司（Trivium China）駐北京分析師馬祖爾（Joe Mazur）表示，這意味中國政府開始形成一種新模式，也就是不僅僅口頭抗議美國的作法，而且主動予以反制。

馬祖爾強調，此事清楚表明、尤其是對於即將上任的川普政府，中國將不再只是被動承受美國實施的任何經濟打壓。

報導引述分析稱，川普領導下的美國可能會對晶片和相關技術施加更多限制，以期阻止中方進步的雄心，但是全球製造或依賴半導體的企業卻可能為此付出代價，因為這些出口限制將導致價格上漲，例如銻的價格今年上漲了一倍多，達到每噸2萬5000美元以上，鎵、鍺和石墨的價格也變得更高。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅說，中國傳達的訊息非常明確，「一旦特朗普（川普）發動新的貿易戰，中國就將瞄準美國的供應鏈」，而「任何貿易戰成本都將由兩個市場共同承擔」。

另有分析人士表示，隨著川普放話將對中國商品加徵10%的關稅，相較於川普第一任期，中方過去幾年持續開發新的工具以反擊美國，準備得更加充分。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）關鍵礦產安全項目主任巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，嚴控對美出口關鍵礦物是中方反擊手段的一次重大升級。

中國商務部3日公告，即日起禁止軍民兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

巴斯卡蘭坦言，這項措施非常靈活，美國沒有太多反擊空間，因為中國在全球關鍵礦產供應中占據主導地位。

值得注意的是，中國這次宣布出口管制的鎵、鍺、銻等都是半導體、紅外技術、光纖、光伏等產業的關鍵材料。

據指出，美國當前進口的鎵有26%來自日本，21%來自中國，19%來自德國。許多經濟界人士都擔心中國加強對美稀土出口管制將嚴重衝擊美國相關行業，另有分析人士憂慮中國未來可能將限制範圍進一步擴大到用途更廣泛的鎳或鈷等領域。

巴斯卡蘭警告，川普若落實關稅威脅，中方的管控措施可能繼續升級，中國未來幾個月或將更多關鍵礦物列入出口管制清單。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131212