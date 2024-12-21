加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 國際

算能科技買台積晶片出現在華為處理器 傳美將懲處

2024/12/21 02:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）根據知情人士，美國拜登政府計劃將一家中國公司列入黑名單，因為這家陸企的台積電製造晶片被非法置入華為的人工智慧（AI）處理器中。

路透社報導，這名人士表示，比特幣挖礦設備供應商比特大陸（Bitmain）旗下的晶片設計公司算能科技（Sophgo）將被列入美國商務部的實體清單（Entity List）。

美國商務部發言人拒絕置評。

算能科技從台積電訂購的一款晶片與華為昇騰910B處理器（Ascend 910B）中的晶片相符，引發外界關切。

中國電信設備製造商華為2009年被列入美國商務部實體清單。自2020年以來，在沒有許可下向這家科技大廠運送外國製造的晶片屬於違法。（譯者：徐睿承）1131221

#台積電
#美國商務部
#華為
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
谷立言：美台半導體合作非零和遊戲 盼共創鑽石十年
108
更多編輯台推薦新聞：