美媒：華為新手機表明中國晶片發展停滯

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（中央社台北18日電）華為11月發布新款Mate 70系列手機。紐約時報報導，新系列手機Mate 70表明，華為在過去一年裡在採用先進晶片方面進展甚微。

美國媒體紐約時報報導，在中美兩國爭奪先進技術控制權的地緣政治競爭中，華為經常處於中心位置。華為是美國貿易黑名單與其他管制措施的主要目標，這些措施是要阻止中國公司購買或製造先進的計算晶片。

華為在去年發布了智慧型手機Mate 60，其搭載的晶片比中國之前製造的任何一款都要先進。但根據一項新的分析，華為今年11月發布的新系列手機Mate 70表明，該公司在過去一年裡在採用更先進晶片方面進展甚微。

報導引述加拿大研究公司TechInsights的分析師諾蓋拉（Alexandra Noguera）指出，華為最新設備中的晶片似乎採用了與去年的系列相同的製程。

諾蓋拉與她的同事檢查兩款Mate 70系列手機晶片，這些晶片是由中國頂級晶片製造商中芯國際製造。

分析師將這些晶片與中芯國際生產的其他晶片進行了比較，包括華為突破性的Mate 60手機中的晶片。諾蓋拉說：「每個維度都與我們過去兩年所看到的完全吻合。」

報導指出，這一發現值得注意，因為這表明美國的限制至少阻礙了中國晶片技術的進步。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的技術專家艾倫（Gregory Allen）表示，出口管制的主要影響不是扭轉中國的進步，而是使中芯國際很難提高產能。

美國官員通過限制中芯國際可從其他國家購買的晶片製造工具的種類，逐步收緊限制，從而減緩了中芯國際的發展速度。

因此，即使是在製造最先進的晶片時，中芯國際使用的還是世界領先的晶片製造商台積電在2018年之前完善的製造工藝。

諾蓋拉表示，華為最新設備不含更先進的晶片，因為中芯國際可能無法大規模生產這些晶片，並指「如果可以，他們早就這麼做了」。

報導指出，中芯國際沒有回應置評請求。華為拒絕置評。

從去年華為推出Mate 60以來，華為開始蠶食蘋果公司多年來在中國市場的地位。2022年，在中國銷售的高端智慧型手機中有3/4是蘋果手機。根據市場研究公司Canalys的數據，今年這一比例約為一半，華為份額增長一倍多。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1131218