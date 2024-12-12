華為涉嫌違法取得5G合約 哥斯大黎加總統批無法無天

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市11日專電）中國手機大廠華為（Huawei）公司過去10年，涉嫌在中美洲國家哥斯大黎加與當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得5G通訊設備合約，哥國總統公開譴責華為無法無天。

哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）11日召開記者會，公開譴責「華為是史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一」。他強調哥國政府已經對華為和多名哥斯大黎加國家電力研究所（ICE）前官員，提起危害公共財產刑事訴訟，包括華為在哥斯大黎加的中國籍總經理。

查維斯強調，他也有指派哥斯大黎加科技與電信部（MICITT）部長，和美國政府討論這個問題。

根據哥國媒體中央新聞報（Central Noticias）及國家報（La Nacion）調查報導，華為透過與ICE簽訂的百萬美元合約，鞏固了華為在哥國電信和數位網路的主導地位，但預算卻不斷追加，超過原合約金額的百倍以上。

但ICE官員不僅沒有向華為收取違約罰款，反而以接收過時的設備作為補償，且繼續讓華為擔任設備供應商。

此外，華為與ICE簽訂的合約，沒有依照法定程序，甚至以綁標的方式獨厚華為。調查中也發現，有17名ICE代表曾應邀前往中國，其中4名更經常和華為駐哥斯大黎加的代表會面餐敘。哥斯大黎加反腐敗檢察官辦公室今年5月調查指出，有超過70名的ICE高階主管，參與華為舉辦的奢華聚會，其中就可能涉嫌貪腐行賄等情事。

查維斯去年曾簽署一項法令，為了網路安全和防止間諜活動，禁止不屬於「布達佩斯公約」（Budapest Convention）的國家參與5G電信設備競標。這項禁令就是針對來自中國、俄羅斯等極權國家的安全威脅。不過此法令也遭華為提起法律行動抵制，目前仍暫緩實施。

近年來，中國利用華為在拉丁美洲到處攻占5G通訊市場。瓜地馬拉拉法耶蘭帝瓦大學（Universidad Rafael Landivar）國際關係教授巴科尼（Lourdes Balconi）日前接受中央社記者訪問時指出，中國前後8年間投資超過1億5000萬美元（約新台幣48億元），占據了巴拿馬的電信產業，哥斯大黎加也是華為的重點目標之一。

巴科尼強調，中國企圖透過華為投資5G，控制中美洲的資通訊產業，進而掌握美國和中美洲國家的互動及機密。美國現在已經聯合相關國家，抵制或是封鎖華為在各地的活動，希望亡羊補牢。而華為目前是哥斯大黎加最大的電信設備供應商。（編輯：張芷瑄）1131212