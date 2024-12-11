手機、筆電雙引擎催動 兆利：明年營運再成長

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（中央社記者曾仁凱台北11日電）華為推出新款手機Mate X6，再度掀起摺疊手機風潮，主力軸承供應商兆利剛公布11月營收新台幣10.03億元，首度衝破10億元大關，兆利董事長張台沅今天樂觀表示，在手機、筆電雙引擎催動下，公司明年營運還會再成長。

華為最近推出新款旗艦摺疊手機Mate X6，而且開始面向國際市場，12日將在杜拜舉行全球發表會，揮軍中東等地區，再度炒熱摺疊手機風潮。

身為華為摺疊手機關鍵零件軸承的主力供應商，兆利業績發酵，11月營收10.03億元，年增16.59%，月增率更高達51.96%，超越2021年12月寫下的歷史紀錄9.92億元，改寫新高。

兆利今天表示，11月手機產品占總營收比重約6成，比起10月只占3成多，幾乎倍增，成為主要成長動能。隨新機出貨，預期12月營運可望維持與11月相當水準，且新機效應將延續到明年第1季。

展望明年，兆利表示針對手機軸承，公司會策略性挑選利潤較好的訂單，估手機營收將比今年小幅成長。另外，在筆電軸承方面，包括導入新產品，以及市占率提升，估計明年也會有雙位數成長。

手機、筆電雙引擎催動下，張台沅樂觀表示明年營運還會再成長，法人估算成長幅度約介於5%至10%。（編輯：林家嫻）1131211