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缺乏資安防護 瓜地馬拉網路恐成中國駭客入侵破口

2024/12/21 16:56
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）中國華為在拉丁美洲的網路滲透和間諜活動，不斷遭到曝光。台灣的邦交國瓜地馬拉，由於資安防護機制薄弱，甚至還把銀行電腦系統交由華為承包，學者示警恐怕會成為中國駭客和間諜的攻擊對象。

哥斯大黎加和巴拉圭日前陸續遭到中國駭客攻擊，並成為華為間諜活動的受害者。

美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）接受「共和報」（Republica）專訪時提出警告，華為在瓜地馬拉運作相當活躍，尤其是引進數位資訊，最受關注的就是瓜地馬拉主要銀行之一Banrural，就是使用華為承包的電腦系統。

此外，在瓜國電信產業，華為大量提供4G和5G網路的技術和基礎設備，以及協助當地企業建立數據中心和雲端資料庫建置，並且多次舉辦大型技術研討會。華為更提供瓜國大學生獎學金和培訓計畫，以及各項贊助。

艾里斯對此表示憂心，他強調儘管華為動作頻頻已經引起外界疑慮，但是瓜地馬拉自身缺乏網路安全法規和防禦能力，來保護該國的政府機關和民間公司，因此更恐增加瓜地馬拉的基礎設施遭到駭客攻擊的風險。

「共和報」也指出，根據瓜地馬拉網路協會的調查，網路駭客攻擊在過去5年內增加了125%，已經影響到政府和金融部門，以及電信基礎設施的正常運作。

但是長期以來，瓜國政府顯然忽視網路安全問題。例如2022年，瓜國國會已通過懲罰網路犯罪的法律，但是迄今政府部門仍然沒有批准實施。

雖然目前瓜國國會也正在推動「網路安全法」，但是繁瑣的立法流程，以及考量政府行政效率，「網路安全法」何時能夠實施也是個未知數。因此，可能讓中國駭客和國際網路犯罪集團看準時機，把瓜地馬拉當成網路安全破口，竊取機密。

不只是瓜地馬拉，華為在中美洲國家通訊產業影響力相當大，再加上該區域國家網路防護機制薄弱，法規不足，特別容易受到網路攻擊和駭客威脅，這種情況讓美國也感到芒刺在背。因為美國正緊盯中國在拉丁美洲自家後院不斷增長的戰略影響力。（編輯：唐佩君）1131221

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