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華為孟晚舟新年詞 大談鴻蒙系統與三摺疊機

2024/12/31 14:49
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（中央社台北31日電）中國科技巨頭華為輪值董事長孟晚舟今天發表新年致詞，表示2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，並強調三折疊機是中國電子工業快速崛起的一個縮影。

第一財經報導，孟晚舟以「前行路上，你我皆星辰」為題，發布2025年新年致詞。內容提及過去6年經歷了無數黑暗、迷茫、挫敗的時刻，更見證拼搏、讀懂信念，看到一個又一個從不可能到可能的奇蹟。

孟晚舟在致詞列舉華為在過去一年達到的目標，其中以打造原生鴻蒙與三折疊機的內容最受矚目。

華為三折疊機非凡大師Mate XT是全球第一台三折機，Mate XT在9月底開賣噱頭搶先，不過實際銷售不如預期；另外，10月份，中國首個手機作業系統「華為原生鴻蒙作業系統」（Harmony OS）正式發布，成為iOS和安卓（Android）後，全球第3大手機作業系統。

孟晚舟表示，在萬物智聯的賽道上，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，鴻蒙生態建設「千帆起航」。鴻蒙千帆計劃得到了眾多行業夥伴的積極響應，短短一年時間，「我們就走過其它操作系統十多年的發展之路，創造了『鴻蒙速度』。」

她說，一家月活數億的國民級應用，在項目一開始，就投入上百名技術精英與華為鴻蒙團隊共同奮戰，「不到半年時間攻克了一個又一個技術難題，實現該應用在鴻蒙原生操作系統上的流暢運行，豐富了用戶體驗」。

談及三折疊手機，孟晚舟表示，三摺疊手機對螢幕有嚴苛的性能要求，從開始研究到配方迭代，上千次仿真和實驗，終於打造出同時實現內外可靠彎折，鑄就柔中帶剛的超凡螢幕特性。

她說，三摺疊機只是中國電子工業快速崛起的一個縮影，越來越多的產品創新，看到了產業鏈蓬勃向上的力量。

孟晚舟還提及，大模型需要大算力、計算晶片、高頻寬記憶體等組成超大規模集群。華為10多個實驗室與工程師組成「大雜燴」團隊，面對天成AI集群系統和單晶片性能的嚴峻工程挑戰。

孟晚舟最後指出，智慧化浪潮正呼嘯而來，行業舊範式與新範式更替、產業舊格局被新力量重塑，蛻變中孕育著希望。她稱，要在這個不平靜的時代，努力做到不平凡。

紐約法院於2018年8月對孟晚舟發出逮捕令，指她試圖掩飾華為相關公司違反美國制裁禁令向伊朗出售設備之後，她於12月在加拿大溫哥華被捕。被拘押1028天，直到2021年9月孟晚舟才搭乘中國政府的包機返回中國。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131231

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