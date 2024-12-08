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傳華府有條件許可高階AI晶片出口阿聯 要求微軟遵循禁用黑名單

2024/12/8 21:29（12/8 21:59 更新）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國新聞網站Axios 今天引述兩名知情人士的話報導，華府已批准向阿拉伯聯合大公國人工智慧（AI）公司G42出口先進的AI晶片。美國微軟擁有G42的部分股權，並涉及AI技術的營運。

微軟（Microsoft）今年稍早向阿聯G42公司投資15億美元，根據這項交易，微軟擁有G42的少數股權和一個董事席位；G42則將使用微軟的雲端服務來運作其AI應用程式。

不過，美國國會議員擔心G42可能將美國高階AI技術轉移到中國，在議員提出這項疑慮之後，在微軟對G42進行投資之前，此案經過一番審查，他們要求評估G42與中國共產黨、軍方與政府的關係。

Axios今天報導，美國政府批准的出口許可證中，要求微軟須阻止一些受到美國禁運限制的個人與實體去使用G42的設施，包括一些來自受美國武器禁運的國家，或名列美國工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）黑名單的實體與個人。

報導又說，這些限制適用於一些個人，包括身在中國、或為中國政府工作、或為一些總部設於中國的組織團體工作的個人。

對於Axios的報導，美國商務部、微軟和G42公司均未立即回覆路透社的置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）1131208

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