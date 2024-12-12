拜登推動新國安戰略 因應中俄伊朗北韓勾結風險

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）根據美國官員說法，總統拜登正推動美國國安機構在川普就職前制定新戰略，以對付俄羅斯、伊朗、北韓與中國間日益加深的危險關係。

路透社報導，拜登在10日發布的國安備忘錄中總結指出，莫斯科當局為換取伊朗在俄烏戰爭中給予俄方幫助，正在提供伊朗戰機、飛彈防禦和太空技術。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正在提供北韓燃料、資金和技術，並承認北韓是事實上的核武國家。美國政府指出，俄羅斯也正與中國在北極進行聯合巡邏。

這份機密文件向媒體進行了籠統的描述，但路透社尚未進行獨立檢視。俄羅斯、中國、伊朗和北韓過去曾對類似的評估提出異議，並指責華府破壞穩定的行為。

拜登的新文件命令政府多個機構重組目前依照地區組織的團體，以更妥善聚焦於橫跨歐亞的這4個國家的勾結問題。

共和黨籍總統當選人川普將於明年1月20日就職，這份文件的戰略和政策建議有可能付諸施行，也有可能被全盤否決。

政府一名不願透露姓名的高階官員表示：「當新的團隊檢視這份文件時，我不認為他們會看到任何內容試圖限制他們，或讓他們傾向於一種或另一種政策選擇。」

另一名官員指出，他們希望創造「新的選項，好讓新團隊和國會能真的立刻展開行動」。

官員表示，未來的挑戰包括要確保對這4國實施的任何制裁和出口管制，是以協調一致的方式施行，且不會面臨這些國家反擊的風險，並讓美國能更妥善處理涉及這幾個國家中部分同時發生的危機。舉例來說，北韓軍隊目前正在俄羅斯效力。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1131212