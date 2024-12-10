西方制裁失敗？彭博揭俄羅斯軍方買美國晶片捷徑

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）彭博報導，俄羅斯入侵烏克蘭後面臨美國及其盟邦制裁，但仍能持續獲取美國技術以助生產武器支援戰事，探討貿易管制失敗原因發現俄羅斯軍方採購美國晶片流程出奇簡單。

報導指出，俄烏戰場上繳獲的俄軍武器中赫見英特爾（Intel）和亞德諾半導體公司（ADI）等企業產品，令美國、歐盟和烏克蘭的官員深感沮喪。

彭博（Bloomberg News）取得一批資料，揭露其中具驚人韌性的供應鏈最新細節，顯示俄羅斯軍方的供應商從美國晶片製造商德州儀器（TI）那裡購買零組件的許多步驟，而這家總部位於德州達拉斯的公司對此並不知情。

他們還查明了為俄羅斯軍事承包商運送數千批貨物的俄羅斯經銷商，其中包括幾家受美國制裁的公司。這些公司協助生產無人機、滑翔炸彈、精密通訊系統和伊斯坎德（Iskander）飛彈，俄方正是利用這些武器打擊烏克蘭城市。

彭博報導說，採購流程出奇地簡單。根據相關文件和知情政府官員說法，一些俄羅斯經銷商將德州儀器線上商店的訊息整合到了自家的銷售平台，允許客戶在下單前查看半導體庫存和定價。他們只需在莫斯科或聖彼得堡點幾下滑鼠，即可購買德州儀器零組件，並透過俄羅斯以外的公司下訂單並交付。

其中一個案例顯示，一家俄羅斯大型經銷商在今年截至8月底期間處理了4000多份訂單，涉及價值約600萬美元（約新台幣1.9億元）的數十萬個德州儀器產品。根據供貨記錄，這些訂單中近400萬美元產品最終流向俄羅斯軍事公司，其餘則可能用於民用。這些物品在運抵俄羅斯之前會先經過香港或其他國家和地區。

美國政府已警告國內晶片製造商，稱他們需要採取更多措施防止俄羅斯軍方獲取技術。美國聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）在9月聽證會上表示，這些公司「客觀上和主觀上都未能阻止俄羅斯利用其技術獲利」。根據當時發布的一份報告，在作證的4家公司中，德州儀器因對其線上銷售的「監管不力」而受到批評。

這條晶片供應鏈顯示，儘管俄羅斯多年來處於戰爭和西方制裁之中，仍有一群隱秘的中間商和空殼公司協助俄羅斯軍事工業複合體持續購買美國技術。這些相對簡單的晶片對俄羅斯生產武器能力很重要。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員魏興登（Thomas Withington）表示，「任何直接或透過第三方向俄羅斯出口的高科技晶片和微電子技術都存在這些技術最終用於武器的風險」並說「美國和盟國必須持續監控其微電子出口，特別是對第三方的出口」。

德州儀器在聲明中表示，他們投入大量時間和資源來防止產品流入俄羅斯，並不斷改進政策和程序以打擊非法轉移。這家公司表示每年平均篩查超過400萬筆訂單，並取消數千筆存在可信風險的訂單。

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德州儀器助理法務長湯普森（Shannon Thompson）9月在參議院常設調查小組委員會（Permanent Subcommittee on Investigations）聽證會上表示：「我想明確指出，德州儀器堅決反對在俄羅斯軍事裝備中使用我們的晶片。任何向俄羅斯出口德州儀器產品的行為都是非法且未經授權。」

湯普森還說：「我們努力防止我們的零組件非法流入俄羅斯。公司上下都對此高度重視。」其他3家公司也表示，他們正盡最大努力阻止技術外流。（編輯：盧映孜/核稿：張曉雯）1131210