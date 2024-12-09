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彭博：擔心川普加關稅 1/3美國人大舉囤積日用品

2024/12/9 16:05
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）引述最新調查報導，1/3美國人正在囤積衛生紙和不易腐爛的食品等日常必需品，因為擔心總統當選人川普揚言上任後對進口商品加徵關稅，將導致物價飆漲。

彭博報導，分享信用卡與金融知識資訊的網站CreditCards.com在11月底調查2000名美國居民，並於本月初發布調查結果。調查顯示，約34%受訪者表示，他們囤積日用品是因為「對未來感到害怕或不確定」。

整體而言，大多數受訪者說，他們在這個購物季將使用信用卡進行部分或大部分採購，每10名受訪者就有3人計劃舉債或背負更多債務。

有3成受訪者指出，打算在今年購物季採購比以往更多的商品，其中又有39%消費者表示，這麼做主要是擔心關稅將會牽動物價上漲。

川普（Donald Trump）一再表示，他上任後將對外國進口商品加徵關稅，包括對中國輸美產品加徵10%關稅，並對墨西哥和加拿大所有輸美商品分別課徵25%關稅。

有經濟學者警告說，川普關稅可能使汽油到木材等一系列商品價格上漲，進而帶動美國通膨升更高。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1131209

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