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華爾街日報：波羅的海電纜遭破壞 疑俄國情報機構幕後主使

2024/11/28 09:52（11/28 10:21 更新）
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中國貨輪伊鵬3號涉破壞波羅的海電纜，歐洲調查人員認為可能由俄羅斯幕後主使。（Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/via路透社）
中國貨輪伊鵬3號涉破壞波羅的海電纜，歐洲調查人員認為可能由俄羅斯幕後主使。（Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix/via路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）華爾街日報報導，中國貨輪伊鵬3號涉嫌破壞連接北歐與中歐國家的海底電纜。歐洲調查人員認為，事件可能由俄羅斯情報機構幕後主使，無關中國政府；俄羅斯對指控回應表示荒謬，沒有證據。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，長225公尺、寬32公尺的中國大型貨輪伊鵬3號（Yi Peng 3），在國際公海、波羅的海海域被歐洲國家軍艦攔阻停船已達一週。調查人員懷疑，這艘載有俄羅斯肥料的商船，上週下錨在海床拖行超過100英哩（約160公里），蓄意破壞2條海底電纜。

事件發生於17至18日間的瑞典海域，當局已進行調查。俄羅斯否認涉及事件，船東對此未有回應。

波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前被切斷。（中央社製圖）
波羅的海2條海底光纖通訊電纜日前被切斷。（中央社製圖）

歐洲調查人員懷疑，伊鵬3號15日離開俄羅斯的烏斯盧加港（Ust-Luga），可能受到俄國情報機構引誘進行破壞。執法與情報人員指出，這可能是俄羅斯近期攻擊歐洲國家重要基礎建設計畫中的一部分。

一名歐洲調查人員表示，船長絕對不可能不知道航行中的船隻已下錨於海床拖行，速度放慢並切斷電纜。另一名瞭解事件人員指出，這艘商船屬於中國寧波伊鵬海運公司，船方願意協助調查，船隻目前停在國際水域。

調查人員認為，伊鵬3號約在17日夜間9時下錨，不久即切斷連接瑞典與立陶宛的電纜，船上的自動辨識系統訊號發射器當時未開啟。從衛星與各項紀錄資料看來，貨輪速度大幅放慢下繼續航行。

伊鵬3號行駛約111英哩（約178公里）後，於隔天凌晨3時切斷另一條連結德國與芬蘭的電纜，之後彎曲航行，起錨並恢復速度。丹麥海軍船艦之後攔截伊鵬3號，在喀得加海峽（Kattegat Strait）要求停船接受調查。

熟悉調查人士指出，遭切斷拖行電纜的損壞狀況與伊鵬3號的錨相符。國際海運資料業者Kpler的即時數據記錄顯示，當時天候和緩，一般浪高，因天候事故需下錨的可能性極低。

伊鵬3號船長為中國籍，船上另有一名俄羅斯籍船員，一名丹麥引導船人員在停船後曾短暫登船。事件十分敏感，包括丹麥、德國與瑞典3個北約（NATO）成員國船艦都在進行調查。

多名西方執法與情資人員懷疑俄羅斯情報機構在幕後主使，事件無關中國政府。克里姆林宮新聞辦公室對指控表示荒謬，沒有根據，並反諷指責俄國的西方官員在烏克蘭炸掉北溪油管時一片沉默。

賓州大學克萊門（Kleinman）能源政策中心資深學者施密特（Benjamin Schmitt）表示，伊鵬3號自2019年12月至2024年3月都在中國海域航行，但業務突然移轉至俄羅斯港口，目前未有直接證據顯示俄國涉案，但應該是歐洲當局的調查方向。（編輯：陳承功）1131128

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