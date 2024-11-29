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波羅的海電纜疑遭中國商船切斷 立陶宛驅逐3名中方使館人員

2024/11/29 23:43
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（中央社維爾紐斯29日綜合外電報導）波羅的海海底電纜最近遭切斷，中國貨船疑似涉及這起事件，立陶宛外交部今天宣布驅逐3名中國使館工作人員，未闡明確切原因，但提及他們涉及違反「維也納公約」和立陶宛法律的活動。

法新社報導，瑞典領海內波羅的海（Baltic Sea）2條海底電纜本月稍早時被切斷，其中1條從瑞典哥特蘭島（Gotland Island）延伸至立陶宛。

據報導，中國散裝貨船伊鵬3號（Yi Peng 3）疑似涉及這起事件，根據追蹤網站，當海底電纜被切斷時，大約在這段時間，伊鵬3號曾航行在電纜上方。

立陶宛外交部今天發表聲明指出，中華人民共和國使團3名工作人員已「被（立陶宛政府）宣告不受該國歡迎」。

但立陶宛外交部未闡明驅逐他們的確切原因，只提及他們涉及「違反『維也納公約』（Vienna Convention）及立陶宛共和國法律的活動」。

立陶宛當局27日指出，正與瑞典及芬蘭設立聯合小組，在歐洲檢察署（Eurojust）支持下，調查海底電纜遭破壞事件。

中國否認對這起事件負有任何責任，並於今天指稱「願意配合」調查。

2021年，立陶宛政府允許台灣以「台灣」為名在當地設立代表處，之後與北京當局關係陷入緊張。（譯者：陳正健）1131129

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伊鵬
波羅的海電纜疑遭蓄意破壞 瑞典總理正式請求中國合作調查華爾街日報：波羅的海電纜遭破壞 疑俄國情報機構幕後主使
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