本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃子佼持有兒少性影片案 法院判刑8月
首頁 / 國際

立陶宛外委會主席：中國外交人員認證過期遭驅逐

2024/12/3 09:14（12/3 09:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立陶宛日前宣布驅逐3名中國外交人員，要求他們一週內離境。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯今天表示，這些外交人員因身分認證早已過期而遭驅逐。圖為中國駐立陶宛代辦處。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 113年12月3日
立陶宛日前宣布驅逐3名中國外交人員，要求他們一週內離境。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯今天表示，這些外交人員因身分認證早已過期而遭驅逐。圖為中國駐立陶宛代辦處。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 113年12月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游堯茹維爾紐斯2日專電）立陶宛日前宣布驅逐3名中國外交人員，要求他們一週內離境，此舉引發中國不滿。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯今天表示，這些外交人員的身分認證早已過期，驅逐是立陶宛方不得不的決定。

立陶宛外交部11月29日發布新聞稿，宣布中國駐立陶宛代辦處的3名外交人員為「不受歡迎人士」（persona non grata），要求他們一週內離境，但未闡明確切事由。

中國外交部發言人昨天下午回應，立陶宛外交部在毫無理由下，將中國駐立代辦處有關外交人員列為「不受歡迎的人」，要求限期離境。中方對此「粗暴挑釁行徑」表示強烈譴責和堅決反對，可能採取反制措施。

立陶宛新任國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）昨天晚間出面回應，這些外交官被驅逐出立陶宛，是因為他們未能完成身分認證手續。

莫圖扎斯告訴立陶宛艾塔新聞社（ELTA）：「立陶宛方已經非常寬容，因為他們的認證早在今年年初就已經到期。中國外交部通過各種方式要求延長認證期限，但他們要求的形式是延長為臨時事務辦公室，根據『維也納外交關係公約』（Vienna Convention on Diplomatic Relations），這樣的形式並不存在。因此，我們別無選擇。」

莫圖扎斯強調：「這原本是雙邊外交關係正常化的機會，但並非立陶宛單方面中斷這些關係，也不是立陶宛採取了任何制裁措施。這一切決定權在於中國。」

與莫圖扎斯同屬社會民主黨的立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas），在10月國會勝選後曾表示，新政府將尋求與中國恢復正常外交關係，包括再次互派駐地大使，中國外交部則回應已注意到立陶宛的表態。

但莫圖扎斯認為，目前看不到立陶宛與中國的外交關係能在近期正常化的跡象。他指出：「與這麼大的國家沒有外交關係是不正常的，但現在球在中國那邊。然而，從最近的聲明來看，中國目前並不希望緩和關係或解決問題。」

立陶宛總統府對此事尚未做出評論。（編輯：韋樞）1131203

延伸閱讀
立陶宛驅逐3名中國外交人員 雙邊關係再起波瀾專訪／立陶宛議長：與台灣合作成功典範 可激勵歐洲各國效法特派專欄／立陶宛挺台省思 照見民主前線以小搏大有勇有謀中國經濟脅迫立陶宛啟示 美智庫籲各國防範
帕魯克斯
立陶宛國會同意左翼人士任總理 執政聯盟染反猶色彩立陶宛總統：與中國恢復外交不改對台經貿關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.98
更多編輯台推薦新聞：