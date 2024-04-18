中國經濟脅迫立陶宛啟示 美智庫籲各國防範

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（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）立陶宛近年對台灣友好，受中國經濟脅迫。美國智庫亞洲社會政策研究所呼籲各國加強韌性，面對中國施壓時保持堅定，以立陶宛為例，尋求理念相近夥伴支持是因應之道。

亞洲社會政策研究所（ASPI）今天發表由副主任柯特勒（Wendy Cutler）共同撰寫的「韌性與決心：立陶宛受中國經濟脅迫的經驗啟示」報告，以立陶宛為研究個案，供日後可能遭北京鎖定的國家參考。

曾任美國代理副貿易代表的柯特勒說，經濟脅迫對國際貿易體系構成威脅，不容忽視。立陶宛的例子顯示，應對脅迫之道是保持警覺，嘗試以創意方式減輕負面衝擊。

2020年立陶宛議會選舉後，新政府外交政策更加懷疑北京，試圖拉近對台關係，同意以「台灣」為名設立駐立陶宛代表處。中國以等同貿易禁運的措施反制，且禁止進口歐洲其他國家使用立陶宛零件的貨品，威脅歐洲聯盟（EU）單一市場。

報告寫道，過去20年，北京為達政治目的，愈來愈常以經濟脅迫其他國家，包括日本、挪威、菲律賓、韓國、澳洲及加拿大。中方脅迫手段包含進口延宕、出口限制、提高關稅、任意稽查，共通點是非正式、缺乏透明度，時常搭配外交施壓，壓力往往隨時間增加。

柯特勒坦言：「沒有國家能免於受中國經濟脅迫的可能性。」

立陶宛與中國經貿關係不深，中國缺乏施壓籌碼。報告作者研判，這可能是北京另闢蹊徑，對使用立陶宛零件的外國廠商祭出二級制裁（secondary sanction）的緣由。

立陶宛有歐盟當靠山，且獲台灣、美國等理念相近夥伴援助，中國脅迫對立陶宛經濟的傷害有限，受影響最大的是對中國市場曝險甚高的雷射產業。這導致歐洲對中國作為可靠經濟夥伴的信任動搖，加強供應鏈「去風險」（de-risk），加速通過歐盟「反脅迫工具」（ACI）法案。

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報告對各國提出5項建議，包括評估自身弱點、以建立強韌供應鏈及分散出口減少中國可用的籌碼、以援助計畫緩和經濟脅迫衝擊、審查易受脅迫影響的投資案、政府內通力合作未雨綢繆。

結語寫道，每個脅迫案例都有獨特之處，沒有一體適用的因應之道，各國政府對是否、如何凝聚國際支持的見解也不同。但立陶宛經驗顯示，面對中國施壓時維持決心，採行增強韌性的措施，可在成功因應經濟脅迫上發揮重要作用。（編輯：韋樞）1130418