中國：立陶宛有關人員不要再為雙邊關係製造麻煩

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（中央社台北8日電）立陶宛國家安全部長喬尼斯基斯昨天說，由於立陶宛的挺台立場，中國介入立陶宛今年大選的可能性「絕不能排除」。中國外交部今天回應稱，沒興趣也不會干預，希望立陶宛有關人員不要再為雙邊關係製造麻煩。

據澎湃新聞，中國外交部8日下午舉行例行記者會。有記者提問，立陶宛情報部門主管日前表示，不應排除中國干涉立陶宛大選的可能性。中方對此有何評論？

中國外交部發言人毛寧回應稱，首先，中方始終堅持不干涉他國內政的原則，「我們沒有興趣也不會干預立陶宛的內政和選舉」。

毛寧說：「我們倒是希望立陶宛的有關人員停止發表不負責任的涉華言論，不要再為雙邊關係製造麻煩和困難，否則最終損害的是立方自身的利益。」

據路透社，喬尼斯基斯（Darius Jauniskis）7日告訴記者：「我會說，不能排除某方可能試圖影響（立陶宛）選舉…我主要是指中國。」

立陶宛國會3黨組成的執政聯盟2020年上台前，便矢言支持「在台灣為自由而戰的人」，而擁有一半行政權的總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也強力支持其對台政策。

瑙塞達5月將面臨總統大選挑戰，國會選舉將於10月舉行。

台灣大選過後，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）應邀於1月21日至26日率朝野議員共11人訪台。其後，中國停止向立陶宛公民發放入境簽證一個月作為報復。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1130308