中國經濟脅迫獲地緣政治利益 美媒體人：台灣是專家

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）中國不斷擴張政經勢力，曾在中國生活的美國資深媒體人貝書穎今天表示，台灣是中國長年施壓的對象，歐美恐怕都太晚認知到中國對民主自由價值的巨大挑戰，以及快速擴張市場獲取地緣政治利益的潛在威脅，「台灣應該是世界上最了解中國脅迫的專家」。

貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）曾撰寫許多有關中國的深度調查報導，且曾在中國生活與工作多年。然而，中國政府自2019年起拒絕向貝書穎發出記者簽證。貝書穎先前是美國政治網媒Axios派駐台北的記者，目前是自由撰稿人與評論員。

台灣民主基金會今天上午邀請貝書穎就「中國的集權經濟治國術與台灣的未來」為題進行演講。具備多年海外經驗的她能說著流利中文，對於近年中國政治舉動的變化也有許多觀察心得。

貝書穎表示，中國經貿勢力的快速成長，已經和世界經濟連結密不可分，創造許多資本掠奪者，同時對區域政治局勢帶來巨大挑戰，在此情況下，台灣堅韌的社會結構依然屹立不搖。

談及中國共產黨的核心利益，貝書穎指出，對中共非常敏感的話題，包含台灣（Taiwan）、西藏（Tibet）及天安門事件（Tiananmen），近年有關領土主權的事件，例如香港、新疆、南海等，甚至疫情起源都成了中共當局警戒議題。

「台灣應該是世界上最了解中國脅迫的專家」，

她認為，台灣是中國長年施壓的對象，歐美恐怕都太晚認知到中國對民主自由價值的巨大挑戰，太晚認識到快速擴張市場獲取地緣政治利益的潛在威脅。

貝書穎舉例，2021年立陶宛同意設立「駐立陶宛台灣代表處」，此舉激怒中國祭出制裁手段，立陶宛多項產品被拒於中國海關門外，這類作為都是中國採取經濟脅迫的一環。

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）過去支持中國加入世界貿易組織（WTO），希望中國融入國際體系依國際規則行事，貝書穎表示，中國共產黨卻利用機會擴大經濟霸權，讓昔日開放市場等於自由市場的誤會變得更明顯。

她說，美國政府官員應該針對中國對台灣的制裁，制定多方因應策略，並尋求盟友夥伴與美國攜手同行，若中國共產黨實施經濟制裁，才能有效並肩採取行動。（編輯：蘇志宗）1130322