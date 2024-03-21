單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名【專訪】

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓20日專電）說客在美國國會山莊如蟻群，律師在華府更如滿地野草，但兼具這2種身分的台灣人，可能只有一個。陳虹宇單槍匹馬奔走於參眾議員辦公室、為台灣人發聲的身影，雖然孤單，卻熱血又獨特。

穿著碧綠色西裝外套，32歲的陳虹宇敲敲參議員范斯（J.D. Vance）辦公室的門，一邊將請願書遞給議員助理，一邊說著背到爛熟的開場白，「您好，我是台灣人公共事務會（FAPA）的副政策長，我這邊有一份將『駐美國台北經濟文化代表處』正名為『台灣代表處』的請願書，方便幫我轉交給議員嗎？」

敲門、自介、遞件，感謝再感謝的場景，一天就上演3次。這並不稀奇，幾年來陳虹宇走訪80多名議員辦公室，在世界政治中心遊說最敏感的議題之一，順利的場景只在夢中才有，現實生活更多的是碰釘子，臉龐熱辣辣的，還是得快速消化情緒，忘記不愉快往前走。

國會山莊是陳虹宇的主戰場，她眼睛有光，心心念念「駐美國台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」的法案。她於2019年參與第一線遊說，當時法案仍未累積足夠動能，隔年兩黨共78位議員寫信給時任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo），呼籲正名。

「我接下來的目標是希望把這78個議員都跑起來」，陳虹宇一句話，新世代FAPA人的氣魄展露無遺。

FAPA在1982年於美國洛杉磯成立，是台灣人在美的首個遊說組織，最初工作著重推進台灣民主化，從台灣政府解除戒嚴、黨禁、報禁到廢除海外黑名單，FAPA草根外交的驚人動員力功不可沒，副總統當選人蕭美琴也曾是FAPA實習生。

就近年來說，2016年美國參眾兩院通過「對台六項保證決議案」、2018年美國國會無異議通過「台灣旅行法」、2020年 台北法案 台北法案重點摘要 美台互為重要經貿夥伴 籲雙方進一步增強關係

法案第3節指出，「國會意見」（sense of Congress）認為，美台雙方已建立強韌經濟夥伴關係，美國目前是台灣第2大貿易夥伴，台灣則是美國第11大貿易夥伴及重要農產品出口地。法案表示，強健美台經濟關係一直帶來正面影響，包含刺激經濟成長及為雙方人民創造工作機會。 法案敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。

台灣國際參與受阻 籲美方以行動支持協助

法案第4節指出，美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。 此外，法案呼籲美國行政部門應指示美方在上述組織中的代表，透過「美國意見的表達、投票及影響力」，支持台灣取得會員或觀察員身分。法案也敦促美國總統或其指派代表，應在領袖高峰會、美中全面經濟對話等任何與中國的雙邊互動中，支持台灣取得上述組織會員或觀察員身分。 反制中國奪取台灣邦交國 籲美方建立外交「賞罰制度」

法案第5節指出，「國會意見」認為，美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。 為了達成這項目的，法案呼籲美國行政部門在適當情況並符合美國利益下，對於明顯增強、強化或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，應考慮增加與該國的經濟、安全及外交接觸。反之，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，美方應考慮「改變」（alter）與該國的經濟、安全及外交接觸。 法案也要求美國國務卿在法案生效後1年內，並連續5年時間，每年針對符合上述情況所採取的作為，向適當國會委員會報告。 看更多 關閉 等友台法案的提出與通過，除了挑燈夜戰的駐美代表處，更可見FAPA幕後出力。

美國參眾議員提出法案後，一如台灣立法院，還得經過委員會、全院表決等層層關卡，加上代表處正名茲事體大，不怕自己越級打怪、前路漫漫？陳虹宇承接FAPA數十年的倡議魂，好似向媽祖發了願要推到底，「台北這2個字怎麼能代表台灣呢」。

陳虹宇也曾面對「正名就是象徵性質而已，台灣能拿到什麼實質好處」的質疑，她認為，立陶宛都已經成立以台灣為名的代表處，美國如果可以當領頭羊，把「以台灣為名」的風潮帶起，台灣將更有能見度。

新血說客把台灣的主體性刻進心裡：「如果世界各地都把這種象徵性意義（的事件）集合起來，其實會帶來實質性影響的。」

吃遊說這行飯，陳虹宇歡喜做、甘願受，還自有一本教戰手冊，內容或許細瑣平凡，卻是她一路跌跌撞撞摸索而來的互動眉角，例如拜會前先摸透議員背景，談話帶入議員令選民有感的作為，拉高自己的記憶點，或千萬不要在週末發信給國會助理，否則信件到週一可能被埋在信海裡，甚至下落不明，等於無效出擊。

有時，陳虹宇的律師身分也有助她與具有類似背景的議員助理對話，如果「律師的語言」走不通，她也會祭出搏感情招式，甚至因此取得人生第一個議員對「代表處正名案」的背書。

陳虹宇的律師身分有助她與具有類似背景的議員助理對話，如果「律師的語言」走不通，她也會祭出搏感情招式，甚至因此取得人生第一個議員對「代表處正名案」的提案背書。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年3月21日

陳虹宇老家在台中沙鹿，聊到她的政治熱血何時湧現，她依稀記得國小時，要媽媽騎機車載她參加「228牽手護台灣」活動，「比較像我政治啟蒙我全家」。她在法律系畢業後轉念國發所，就是想多了解政策面。

碩班畢業後，陳虹宇再回去啃生硬法學，到犯罪率高的密蘇里州聖路易華盛頓大學攻讀法學博士，2022年忙論文焦頭爛額，仍闖關通過紐約州律師考試。同年打敗菁英白人，當選美國律師協會法律學生部公關部長，除了努力，靠的還是不怕被拒絕的勇氣，四處拉票，硬頸不退。

有了頭銜又執照入手，陳虹宇沒有立刻披上律師袍全力在業界衝刺，反而正式開啟國會遊說之路，這樣的決定來自2019年在FAPA實習的60天，當時27歲的陳虹宇跑了十幾個國會辦公室，「那算是開了我的眼界，覺得有種上天給了calling（召喚），我就是要做這個」。

陳虹宇（前）2019年在台灣人公共事務會實習，正式開啟國會遊說之路。圖為陳虹宇與其他實習生一同整理友台請願書，準備遞送到國會。（陳虹宇提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 113年3月21日

2019年正逢 台灣關係法 台灣關係法小百科 Q：它是怎麼來的？ A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 Q：它的性質是什麼？ A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。 Q：它對台灣的重要性是什麼？ A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。 除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。 台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。 美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。 Q：台灣關係法有無補強措施？ A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力： 美國不贊成對台軍售設定期限

美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

美國對台灣主權的長期立場沒有改變

美國並無計劃修改台灣關係法

八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見 此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。 2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。 看更多 關閉 40週年，陳虹宇應華府台灣同鄉會邀請到洛克維爾（Rockville）一間教會演說。這是陳虹宇首次撐起整個場子，向當地台灣人介紹台灣關係法為何物、何以重要，以及該如何為這個將台美關係定調的重磅法案升級。

那天與聽眾的共鳴成為陳虹宇的咖啡因，陳虹宇沒有超級業務的辯才，但她勤練台語、盼拉近聽眾與法案距離，還拉著小行李箱陸續前往南德州及紐澤西州開講，除了打入在美台灣人的社群凝聚向心力，也為了擴大戰友陣容。

陳虹宇指出，比起以色列家大業大的遊說規模，「台灣民間跑國會的人超級超級少，可能不到3個」，背後原因在於這是一份吃力卻不一定討好的勞力活。她眼巴巴期盼台美關係進展，牛步也好、微小也好，都能鼓勵更多FAPA分會成員及在美台灣人去拜會自家參、眾議員，或啟動人海戰術，來華府集結遊說。

「國會議員通常只看到我一個人，我說自己代表FAPA，他們不會知道FAPA是什麼，但如果我帶了5、6個人，都是議員選區的居民，我就可以（對議員）說：這是在你的選區的台灣人，如果你願意多關注一些台灣議題，他們在選舉的時候，是會投給你的喔」。陳虹宇分享這段遊說心得時，受訪的緊張感蒸發，神情比中樂透還樂。

如果全職戰友難尋，該怎麼辦？陳虹宇表示，這份工作還是要有人做，雖然不一定馬上有成效。她說等等回家還要寄信給議員確認是否收到連署書呢。（編輯：張芷瑄）1130321