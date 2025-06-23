亞東醫院施打首例失智新藥 病患家屬：等半年了

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（中央社記者王鴻國新北23日電）亞東醫院今天進行早期阿茲海默症新藥「欣智樂」施打，首例為83歲女性患者。患者家屬受訪時表示，這藥等了半年了，若能讓媽媽和家人維持多幾年正常互動，藥費就很值得。

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，引起各界對失智症相關治療的關注。

亞東醫院今天上午成為施打失智症新藥「欣智樂」的首例，藥品一早運送到醫院，經過相關程序後，大約上午9時30分以注射點滴方式進行施打，醫護預估施打時間約1個小時。

護理人員於診間為早期阿茲海默症83歲女性患者施打藥劑。中央社記者趙世勳攝 114年6月23日

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興與醫療團隊表示，失智症過去是沒有藥物可治療，他每次只能跟家屬講，好好照顧罹病父母，讓他們有個有尊嚴的晚年。但很高興有了新藥，過去藥物只是做症狀治療，而新藥是真的針對治病的流程做治療。

甄瑞興表示，衛福部已核准兩款針對早期阿茲海默症的創新針劑「樂意保（Leqembi）」與「欣智樂（Kisunla）」。兩種藥的機轉不同，選擇上也是各有利弊。

他表示，兩種藥都是把腦部的類澱粉的總量下降，減少其造成的毒性，進而延緩失智情形。初估兩個藥物在施打上，包括涵蓋做核磁共振等檢查，費用大概都要新台幣150萬元，療程大概18個月。

亞東醫院院長邱冠明表示，這不僅是亞東醫院醫療團隊的重要里程碑，更象徵台灣在失智症精準醫療領域跨出關鍵一步。期待透過這類新藥的導入，結合影像診斷、基因檢測與跨專業整合照護，提供病人更早期、也更有尊嚴的治療選擇。

患者的家屬麥令琴接受媒體聯訪表示，因為爸爸7年前罹失智，一開始走路怪怪的，然後呼吸有一些問題，跟家人交流也有點不正確，記憶很差，很快就成重度失智，除了請外籍看護，媽媽也親自照顧爸爸。

她表示，也因為爸爸的關係，家人也很注意媽媽的情形，也要求父親做過的檢查，也要求媽媽提早做，才在檢查過程中發現有了失智的風險。

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「費用是有點貴，但是我們覺得非常值得」，麥令琴表示。她說，跟家人討論認為說這樣子的費用，能夠讓媽媽爭取多幾年的聰明才智或是生活品質，大家覺得這樣子是很值得的一個方案。但等新藥仍等了約半年才等到。

麥令琴表示，媽媽平常會畫畫，因此，如果這個藥可以讓她可以再多個5年或10年的一般生活品質，還能跟家人可以正常互動「我覺得很值得的」。因為阿茲海默症跟失智症在台灣的患者人數很多，如果政府可以把新藥納到健保，這樣會對非常多的家庭有很大幫忙。（編輯：張銘坤）1140623

影片來源：中央社

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興（右3）首例為83歲女性患者（背對者）說明施打的過程。中央社記者王鴻國攝 114年6月23日

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興（右3）表示，這對失智症治療是新的里程碑。中央社記者王鴻國攝 114年6月23日