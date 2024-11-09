失智症照護原則：給患者安全感、別在他面前耳語【書摘】

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（中央社網站）台灣65歲以上長者平均每12人就有1人失智，你也許正在照護失智家屬，經常感到強烈的挫敗。做好長期抗戰的準備並學會自我調適，是所有照顧者必須面臨的課題。面對認知功能退化、逐漸失能的自己，失智症患者需要的是友善且「不失尊嚴」的照顧，要給予安全感、避免在患者面前耳語，也避免與他爭辯；與判斷力下降的患者爭辯，是無意義的溝通方式。

衛福部根據失智症流行病學調查推估，民國120年台灣65歲以上失智症人口數將逾47萬人，民國130年近68萬人，有逐年攀升趨勢。你知道失智症不是只有阿茲海默症嗎？你知道除了憂鬱或失眠以外，缺牙或牙周病也會增加罹患失智症的風險嗎？

曾任台中榮民總醫院老年身心科主任的醫師卓良珍，以50年臨床治療與照顧失智患者的經驗，綜整出條理分明的失智專書《失智了怎麼辦？》教導大眾如何預防失智症、進行失智症復健，也指引家屬如何妥善照顧失智患者。中央社取得授權，與你分享部分內容。

失智症的照護原則

當父母親照顧一位剛出生的嬰兒直到長大成人，這個過程雖然艱辛費力，且備感壓力，但父母親看著自己的孩子漸漸學會爬行、站立、說話、走路，身體跟智慧一同增長，內心想必充滿了無比的歡欣與盼望，雖然曾經辛苦，但也相當值得。然而，照顧一位病情越來越退化的失智患者，即便經歷了辛勞與煎熬，卻有可能看不到一絲希望與成就。

照護失智患者是一項「利他」的偉大工作，對生命是有意義、有價值的。雖然看不見前面的光，但一路上燃燒自己而照亮別人的奉獻精神，值得敬佩與喝采。

隨著失智患者病情進行的嚴重程度不同，照護的要領也有所不同。然而照護的原則是大同小異：

應避免的相處之道

1.避免與失智患者爭辯：爭辯是毫無意義的溝通方式，因為患者判斷力下降，難以讓患者理解，故不需花費時間於爭辯上。

2.避免負面態度：失智患者因判斷力變差，會分不清楚是非，應用正面的態度溫柔地給予提醒。

3.避免過度刺激：失智患者一般年紀較大，難以接受過分的外界刺激，飲食及活動節目皆要有所節制，小而美，分段實施。

4.避免在失智患者面前耳語：因為判斷力差，患者容易將別人的耳語、竊竊私語誤會是在談論他，進而影響照護關係。

5.避免身體的約束：失智患者的身心及智力皆很脆弱，當情緒發作時，不宜將身體約束，反而會導致患者更掙扎、激動不安。可以試著轉移其注意力，換個活動或是帶他外出散步、看風景等，必要時由身心科或失智專科醫師給予低劑量藥物幫助患者緩和情緒。

6.避免過度期待：

失智患者是大腦認知功能退化的個體，無法根治與逆轉，只需照護、扶持、鼓勵他進步，而不要過度期待他能夠達到某個成長的目標，會讓患者產生壓力而焦慮不安。

需要的維護之道

1.簡化環境：失智患者的周遭環境要維持良好通風、充足光線，盡量不要有太多複雜的擺設與家具，並排除障礙物，保持走道的暢通。

2.簡化活動：失智患者的體力、適應力、專注力皆退化，不宜有太複雜或冗長的活動節目，簡短且分段實施較能夠讓他們專心活動。

3.簡化溝通：失智患者的語言理解及表達能力退化，無法接收費時的對話，可能會聽到後面就忘了前面，反應也較慢，因此與患者溝通要緩慢、簡短才有效率。

4.給予安全感：失智患者智能及身心相當脆弱，容易對於外界的刺激缺乏安全感，需要漸進式地給予活動，由少而多，由淺而深，一步一步來，讓他覺得安全與自在，才會喜歡參與活動。

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5.轉移注意力：失智患者有時候會莫名其妙發脾氣，或有不適當的行為、尖叫、哭泣等，建議先安撫情緒、轉移其注意力，或帶他到外面散散步。

6.提升自信心：當失智患者認真執行預防與復健，無論是背字典、寫日記、參與活動（包括人際及身體的活動）、出門曬太陽、看風景等，皆要肯定及鼓勵失智患者的努力，稍有進步就給予鼓勵，提升他們自信心。可以先口頭稱讚，多次下來有進步再告知欲給予喜歡的食物、紀念小物、旅遊等。（書摘由三民書局授權；編輯：楊婕）1131109