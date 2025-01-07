陽明交大揭無序蛋白之謎 助尋神經退化疾病新療法

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（中央社記者許秩維台北7日電）陽明交通大學研究「無序蛋白」，發現這種無固定結構的蛋白，能根據周圍酸鹼值聚集，異常聚集可能引發阿茲海默症等神經退化性疾病，有助於科學家尋找新治療方法。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，名為「半乳糖凝集素-3」（Galectin-3）的蛋白質，是細胞中垃圾處理站「溶酶體（lysosome）」損傷的生物標記，其異常聚集被認為可能與神經退化性疾病的發生有關，但調控其聚集的分子機制仍然未解。

陽明交通大學生化暨分子生物研究所教授黃介嶸的研究團隊發現，「半乳糖凝集素-3」中結構區域的正電荷胺基酸有助於蛋白聚集，無序區域的負電荷胺基酸則像「安全閥」，可防止蛋白過度聚集，避免對細胞造成傷害，因此酸鹼值可作為調控半乳糖凝集素-3聚集的關鍵開關。

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黃介嶸表示，過去認為蛋白要有結構才能發揮功能，但人體有一半以上的蛋白都有無結構的區段，無序蛋白在正常生理條件下沒有固定形狀，反而讓它們能聚集改變形狀，與更多不同的蛋白結合，發揮出不同的生化功能，聚集是它們發揮功能的首要條件，但不正常集結則和許多神經退化性疾病有關。

以「半乳糖凝集素-3」為例，研究團隊說明，異常聚集可能加劇其他類澱粉蛋白的堆積，進而引發阿茲海默症等神經退化性疾病，研究無序蛋白的聚集行為，可加深對這類蛋白的理解，有助於科學家尋找相關疾病的新治療方法。（編輯：管中維）1140107