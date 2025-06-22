「我的野獸會變王子」名醫妻照護失智林芳郁訴心聲

（中央社記者陳婕翎台北22日電）國內心臟外科名醫、前衛生署長林芳郁失智症病情公開，他的妻子林靜芸也是整形外科名醫，現在多了照顧者的身分，她說，長照也有陽光，在她眼中「有一天我的野獸會變王子。」

75歲林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，更曾任台大醫院、台北榮民總醫院、亞東醫院等3大醫學中心院長，提升急診醫療更培育無數醫界人才。林芳郁2021年在亞東醫院退休後便鮮少公開露面，直到林靜芸發表新書，證實林芳郁與失智症搏鬥近5年。

「在診斷是失智症當下，我覺得我無法呼吸。」林靜芸今天在新書發表會回憶，一開始的異樣感是從林芳郁會出現與平時不同的行為，有一陣子她整天罵丈夫是外星人、她丈夫被藏到哪裡，林芳郁聽到就會火冒三丈，原本是最要好的情人，卻變成在屋子裡追來追去。

「我相信他有一陣子可能也覺得不在這個星球」，林靜芸想起在大安森林公園走了13圈不願意回家的林芳郁，她說，一直不懂發生什麼事，到後來才瞭解到，「他其實很努力，用他的方法想要回到有我在的星球。」

不料，林芳郁短時間病況惡化到必須全天候照顧，林靜芸說，「牌是上帝發的，我們可以決定怎麼玩。」失智長照不一定悲歌及痛苦和黑暗，也是會有充滿陽光。

林靜芸是台灣第一位外科女醫師，她和林芳郁大學就同班，兩人是醫界公認的神仙伴侶。照顧林芳郁，林靜芸起初親力親為，卻照顧到林芳郁得褥瘡，察覺到2人彷彿綁在一起站在懸崖邊緣，她開始省思，這一切是否是林芳郁想要的。

她決定退一步變成照顧策劃者，從設計照顧標準作業程序、妥善分工，善用資源，經過幾年，狀況慢慢改善。

透過熟悉的眼神、調皮的話語以及在無人角落的偷偷親吻，林靜芸感覺到「我的先生回來了」，讓她了解到照顧者不可悶著頭，犧牲自己，一定要向外求助。

但是，願意公開林芳郁的病情卻是另一回事，直到最後一刻才做出決定，最愛的人彷彿自己身上的一塊肉，林靜芸說，「要承認這塊肉已經不行了，對任何一個人都是很揪心的。」

公開林芳郁病情的決定性因素是「林氏思維」，林靜芸說，林芳郁曾說過不允許錯誤的組織不會進步。她回想起在丈夫生病之後，沒有一本與失智症相關的書籍鼓舞她，直到讀到一本名為「謝謝你從阿茲海默症回來」日文書籍，她希望能親自出一本書帶給照顧者光與希望。

「林醫師在沒有經過我同意之下，帶著我展開一段如侏羅紀公園的冒險。」林靜芸說，選擇公開病情後最大的受益者還是她，近日獲得了許多關心與溫暖，即使林芳郁像是「偶爾會WIFI離線」，她就會想像彼此正在演出「美女與野獸」，時間到了她的野獸就會變回王子。

林靜芸淚眼泛紅說著，已經1年多沒有哭了，今天哭最多，在林芳郁失智後，自己學著丈夫過去習慣，每天早上起床第一件事，就是向枕邊人告白，林芳郁已經無法清楚表達卻會說「一點點」、「很大喔」來回應妻子的愛意。林靜芸分享，她是一個失眠的人，但只要有林芳郁的打鼾聲，就能睡得非常安心。

家人是長照彼此的後援，對林芳郁的兒子、台灣大哥大總經理林之晨而言，每週三是沒有人可以打擾的「父子日」。

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林之晨今天出席新書發表會，回憶剛發病時的父親，他說，爸爸曾有一段時間容易走失，難忘開著車在大台北找爸爸，爸爸這半年不僅穩定，更稍微改善，可以享受生命美好。

林之晨說，有一陣子爸爸沒有辦法自己進食，連筷子都無法拿，幸好現在狀況已經好轉，看著爸爸可以自己夾最喜歡吃的雞肉、南瓜、番茄，簡單的一件事卻無比幸福，每次回家、離開都會擁抱、親親爸爸，就像爸爸過去照顧小時候的他，如今只是爸爸「變回了孩子」。（編輯：陳清芳）1140622