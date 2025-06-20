林芳郁引進緊急救護技術員制度 葉金川感佩貢獻

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）心臟外科權威林芳郁罹患失智症，醫界不捨。同窗葉金川今天分享小故事，感佩林芳郁引進緊急救護技術員（EMT）制度，救人無數，令人敬仰；北榮副院長李偉強獻祝福盼恢復笑容。

75歲林芳郁是國內心臟外科權威，曾任行政院衛生署（改制為衛生福利部）署長，並先後擔任台大醫院院長、台北榮民總醫院院長、亞東紀念醫院院長，培育無數醫界人才。

然而林芳郁2021年從亞東醫院退休後便鮮少露面，直到近日他的妻子、整形外科醫師林靜芸將發表新書，證實林芳郁從醫師變成病人，與失智症搏鬥已有5年時間。

前衛生署長葉金川和林芳郁是大學同班同學，班上還有現任新光醫院院長侯勝茂當過衛生署長，同個班級出了3名署長蔚為佳話。葉金川今天以「緊急醫療救護與林芳郁院長」為題，在臉書（Facebook）分享1則小故事。

葉金川指出，朋友到他位在花蓮志學的農舍露營，突發心律不整，救護車在打完119不到5分鐘內就抵達，甚至立刻把心電圖傳給急診室醫師，並迅速將患者送到醫院救治，日本、韓國甚至美國都比不上這樣的急救水準。

「這不是偶然。」葉金川表示，林芳郁引進EMT制度，把台灣的消防人員從過去一開始的抗拒，「到現在急救任務高出打火任務許多」，就知道這種變革和進步。

透過這則分享，葉金川想傳達的是，林芳郁的成就不只在台大、榮總和亞東醫院，對台灣緊急醫療救護的貢獻更是讓人佩服和敬仰。

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台北榮民總醫院副院長李偉強稍早也在臉書透露，民國100年因為林芳郁推薦，他才有機會借調去財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會擔任執行長，以及後來衛生福利部醫事司長。林芳郁並同意他借調結束後回到台北榮總。

李偉強表示，因為林芳郁的栽培與鼓勵，成全了不同的人生經歷。「誠心祝福林院長早日康復，恢復往日溫暖的笑容。」（編輯：管中維）1140620