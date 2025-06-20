治療失智症邁新里程 亞東醫院6/23打全台首劑新藥

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）亞東醫院今天表示，規劃23日率先完成早期阿茲海默症新藥施打，首例為83歲女性患者。有2款新藥同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，引起各界對失智症相關治療的關注。

位於新北市的亞東醫院今天表示，23日上午將率先全國施打失智症新藥「欣智樂」，這項施打原先規劃在昨天（19日），由於藥劑運輸延遲緣故，藥品23日上午8時才會運送到醫院，上午8時50分送到診間。

院方表示，新藥施打首例為83歲女性患者。當天將一次施打2劑，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興與醫療團隊，會在記者會簡介新藥療效與施打條件，家屬也會分享心得。

亞東醫院說，「欣智樂」和「樂意保」2款新藥同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

台北醫學大學神經學教授兼醫學院院長、雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮5月1日指出，阿茲海默症是失智症最常見病因，目前多數科學家相信，其主要病因是腦內堆積過多的有害蛋白質「類澱粉」。

近期2款阿茲海默症新藥通過國內審查。專家指出，其可助減少早期患者腦部類澱粉蛋白沉積，讓阿茲海默治療從症狀治療走向病程改善，為重要里程碑，但都仍待進一步臨床試驗。

甄瑞興6月10日曾向媒體透露，台灣失智症個案約35萬人，6至7成為阿茲海默症，其中約半數符合使用資格，粗估不到10萬人。光是篩選出適用患者就是大工程，這款藥物未來有望在醫院、診所皆可自費使用，年藥費約新台幣100多萬元。

甄瑞興說，這2款藥物約需使用1至1.5年，才能清除致病類澱粉蛋白，即使打藥仍要持續追蹤，當類澱粉蛋白數值降低，還是需要定期回診。若類澱粉蛋白再度上升至應該用藥的數值，就必須再次施打。新藥不是根治，只是延緩發病。

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甄瑞興表示，若是天生帶有易出血性基因，或正在服用抗凝血藥物者，都不是阿茲海默症新藥適用對象；這2款新藥均有腦出血與腦水腫風險，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血或水腫，由於全球各國都剛開始使用新藥，療效與副作用仍待評估。

根據衛生福利部食品藥物管理署公開資訊，Leqembi（樂意保）和Kisunla（欣智樂）分別於今年初獲得藥證許可，可用於治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症（早期阿茲海默症）患者，但皆限於帶有特定對位基因異型合子者（APOEε4 heterozygous）或未帶有載脂蛋白Eε4基因者（non-carrier）。（編輯：李錫璋）1140620