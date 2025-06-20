加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新生兒腸病毒今年已4死 疾管署籲染病媽媽停餵母乳
首頁 / 生活

治療失智症邁新里程 亞東醫院6/23打全台首劑新藥

2025/6/20 12:23（6/20 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞東醫院外觀。（中央社檔案照片）
亞東醫院外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北20日電）亞東醫院今天表示，規劃23日率先完成早期阿茲海默症新藥施打，首例為83歲女性患者。有2款新藥同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，引起各界對失智症相關治療的關注。

位於新北市的亞東醫院今天表示，23日上午將率先全國施打失智症新藥「欣智樂」，這項施打原先規劃在昨天（19日），由於藥劑運輸延遲緣故，藥品23日上午8時才會運送到醫院，上午8時50分送到診間。

院方表示，新藥施打首例為83歲女性患者。當天將一次施打2劑，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興與醫療團隊，會在記者會簡介新藥療效與施打條件，家屬也會分享心得。

亞東醫院說，「欣智樂」和「樂意保」2款新藥同為20年來首見針對病因研發的創新療法，標誌台灣失智治療邁入新里程。

台北醫學大學神經學教授兼醫學院院長、雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮5月1日指出，阿茲海默症是失智症最常見病因，目前多數科學家相信，其主要病因是腦內堆積過多的有害蛋白質「類澱粉」。

近期2款阿茲海默症新藥通過國內審查。專家指出，其可助減少早期患者腦部類澱粉蛋白沉積，讓阿茲海默治療從症狀治療走向病程改善，為重要里程碑，但都仍待進一步臨床試驗。

甄瑞興6月10日曾向媒體透露，台灣失智症個案約35萬人，6至7成為阿茲海默症，其中約半數符合使用資格，粗估不到10萬人。光是篩選出適用患者就是大工程，這款藥物未來有望在醫院、診所皆可自費使用，年藥費約新台幣100多萬元。

甄瑞興說，這2款藥物約需使用1至1.5年，才能清除致病類澱粉蛋白，即使打藥仍要持續追蹤，當類澱粉蛋白數值降低，還是需要定期回診。若類澱粉蛋白再度上升至應該用藥的數值，就必須再次施打。新藥不是根治，只是延緩發病。

google news透過 Google News追蹤中央社

甄瑞興表示，若是天生帶有易出血性基因，或正在服用抗凝血藥物者，都不是阿茲海默症新藥適用對象；這2款新藥均有腦出血與腦水腫風險，根據臨床資料，約3%的患者可能出現點狀出血或水腫，由於全球各國都剛開始使用新藥，療效與副作用仍待評估。

根據衛生福利部食品藥物管理署公開資訊，Leqembi（樂意保）和Kisunla（欣智樂）分別於今年初獲得藥證許可，可用於治療阿茲海默症引起的輕度認知障礙和輕度阿茲海默症（早期阿茲海默症）患者，但皆限於帶有特定對位基因異型合子者（APOEε4 heterozygous）或未帶有載脂蛋白Eε4基因者（non-carrier）。（編輯：李錫璋）1140620

#失智症
#亞東醫院
#阿茲海默症
#台北醫學大學
#衛生福利部
#甄瑞興
#水腫
#食品藥物管理署
延伸閱讀
心臟外科權威林芳郁罹失智 名醫妻林靜芸寫照護心路阿茲海默2新藥過審 專家：重要里程碑、長期待試驗歐盟核准新阿茲海默藥物 德國專家提醒早期預防才是關鍵登革熱幫凶基因影響記憶退化 阿茲海默治療新標的
甄瑞興
治療失智症新藥 亞東醫院6/19打全台首針助神經多樣性青少年獨立 生活導師扮橋梁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：