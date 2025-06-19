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心臟外科權威林芳郁罹失智 名醫妻林靜芸寫照護心路

2025/6/19 15:27
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）國內心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症。他的妻子林靜芸由醫師轉換為照護者，她從挫敗中學習照顧、正視疾病，把心路歷程撰寫成書，盼為所有失智症照顧者找出口。

75歲林芳郁是國內心臟外科權威、前衛生署長，更曾任台大醫院、台北榮民總醫院、亞東醫院等3大醫學中心院長，培育無數醫界人才，2021年在亞東醫院退休後便鮮少公開露面，直到近日其妻子、整形外科醫師林靜芸將發表新書，證實林芳郁與失智症搏鬥近5年，引發各界關注。

以「謝謝你留下來陪我」為書名，林靜芸變身照護者，她從挫敗中學習照顧，學習正視疾病，並尋著心中的愛與希望，盼透過分享最真實經驗，為所有照顧者找出口。

林芳郁罹患失智症消息傳出後，與他交好的振興醫院院長魏崢難掩惋惜之情。兩人同為心臟科權威，魏崢今天接受媒體電訪暢談他認識的林芳郁，個性認真、謙虛，「最難得的是，沒有台大畢業的傲氣」，尤其協調能力出色，才能夠打破門戶之見，在不同體系都當了院長。

現任台大醫院院長吳明賢在臉書（Facebook）誇讚林芳郁，是歷任台大醫院院長中「一個不同凡響的存在。」除了專業上的創新，林芳郁在行政管理上初試啼聲擔任急診部主任，就引進緊急救護技術員（EMT）制度，訓練一批具有到院前救護知識和技術的人員，從死神手中挽救無數生命，是能夠深思熟慮、果斷決策又能眼光放遠的傑出領導管理者。

擔任台大副院長期間，林芳郁展現強烈「當責」精神。吳明賢分享，其一是在必要時對最高當局直言不諱，其二則是受派赴雲林分院支援院務，協助總院李源德院長兼任職務時人手不足的困境，展現盡心盡力、分憂解勞的精神。

吳明賢還提到，林芳郁與林靜芸感情深厚，是眾人稱羨的醫界神仙眷侶，新書記錄林芳郁為台灣醫療奉獻一生，也收錄林靜芸照顧罹患失智症配偶的心路歷程，不僅能與兩位醫師進行內心對話，理解其人生哲學與精神價值，也能為同樣面對照顧失智家屬挑戰的人，帶來盼望與安慰。

林芳郁的兒子林之晨在台灣大哥大代轉的序文「我的偶像，我的大玩偶」寫道，父親個性靦腆害羞，卻對家人的愛毫不保留，見面時總會給他一個大大的擁抱，還會在耳邊輕聲說「爸比好愛你」，也經常陪孩子玩耍嬉鬧，把愛融入生活細節中。

林之晨說，林芳郁消滅台大醫院紅包文化、催生EMT體系，改革3家醫學中心，培養大量人才，對台灣的醫療生態帶來巨大而深遠的影響，這些大家熟知的貢獻，「是我即便當初一樣走醫療領域，也不可能超越的」。

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事實上，這並非林靜芸首次寫下與失智者共處經驗，她曾在媒體專欄中提到，原本以為父親總當母親跟班，是年紀大了愛撒嬌，直到父親猝逝，才發現生活起居全無異狀的母親竟已失智，而父親生前早知情，用行動護衛著母親。

當時林靜芸在文末期許，父母的一生，以兩人三腳的態度互相扶持。「作為他們的女兒，我但願也能學習他們不畏疾病、失智的威脅」，與老伴手牽手，一起變老。（編輯：管中維）1140619

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