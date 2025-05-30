忘了我記得描繪失智家庭 專家：20年前照顧模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北30日電）影集「忘了我記得」探討失智者家庭議題受矚目，但長照專家今天指出，劇中所呈現的照顧模式彷彿20年前，如今在長照推動下，雖然家庭照顧者還是很辛苦，但已有更多可能性。

華語影集「忘了我記得」由身兼導演、演員、歌手、作家的劉若英擔任編導，睽違多年重返台劇的金馬影帝秦漢，飾演罹患失智症的老父，攜手金馬影后謝盈萱打造都會療癒情感家庭劇，在Netflix上線後，連續多日登上台灣每日影集排行榜。

不過，台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬卻在臉書（Facebook）發文表示，看了此劇後發現，雖以失智者與女兒照顧者為主題，卻讓女兒在照顧與工作間喘不過氣、疲累無助，劇中醫護人員、女主角閨密卻都沒有提出長照服務資訊，「究竟是編劇對台灣長照體系太陌生？還是社會大眾仍覺得照顧是家庭責任？」

陳正芬今天接受中央社記者電訪表示，這部劇裡呈現的照顧模式，完全就是20年前的台灣，老父親多次進出醫院，女兒心力交瘁，甚至還因為父親移位而受傷，卻沒有任何醫護人員告訴她可以申請長照的陪同就醫、備餐、協助沐浴等居家服務，還有失智社區服務據點等資源可以提供失智老父支持。

陳正芬指出，此劇細膩描繪失智症的病程，從患者剛開始的混亂行為、照顧者的抗拒接受，及有譫妄等急性病情，到重度時行動受限的狀況，都演得很清楚。然而，雖然老父外出，也會使用無障礙計程車等政府補助資源，卻無法在劇中看到「進入家裡的服務」。

「這種深刻的規訓，是最可怕的事情」，陳正芬表示，此劇一大議題是在討論「不要送走」牽扯出的掙扎，背後卻隱含一個巨大假設，就是女兒要在生活與工作間痛苦掙扎，才能成為脫口秀的素材，而這所傳達的意念，會讓當代家庭照顧者更辛苦。她提醒，照顧是很漫長的歷程，所以才更需要外界協力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧也在臉書發文表示，去年台灣平均家戶人口數只剩2.47人，已進入「零家庭照顧者時代」。政府和民間前仆後繼投入長照，以互助取代自助，建立公共照顧網絡，也很辛苦改變國人傳統觀念和照顧習慣，「拜託不要再讓一些無心之作，毀了努力」。

陳景寧表示，近年長照議題很夯，不少創作者會跟家總接觸，但自己也對他們的經驗、理解、價值觀捏一把冷汗，擔心產出什麼作品。因此盼創作人好好作好田野調查：全國90萬身心失能者已有近5成使用居服、日照，此外還有交通接送、輔具、醫療人員到家協助。家庭照顧者還是很辛苦，但已有更多可能性。（編輯：吳素柔）1140530