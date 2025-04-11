長照3.0放寬年齡 擬納入早發性失智、未滿65歲中風

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（中央社記者曾以寧台北11日電）長照3.0明年將上路。衛福部長照司長祝健芳今天表示，3.0擬放寬年齡限制，納入50歲以下早發性失智且有失能情況個案；另外，未滿65歲中風個案也將納入長照，盼藉資源挹注助賦歸職場。

國內目前長期照顧服務對象，包含65歲以上老人、55歲以上原住民、50歲以上失智症患者，及失能身心障礙者。

衛生福利部次長呂建德今天出席「2025養老長照法律論壇」致詞表示，長照3.0將在明年上路，其有4項重點，包含長照結合醫療、全力推動安寧療護、加強復能，與加強智慧照護與輔具補助。

衛福部長期照顧司長祝健芳並進行長照政策現況與未來展望專題演講指出，長照3.0規劃擴大適用對象，納入50歲以下早發性失智症患者，及未滿65歲，但因中風等原因造成失能的年輕族群。

針對年輕中風族群，祝健芳說明，因這些青壯年人口，仍是國家重要經濟力量，若透過政府投入資源，可以讓他們盡快回到職場，就應該優先考量這樣的資源運用。因此未來將不再看年齡，接受急性期整合照護（PAC）者，只要經評估確實有失能狀況，就會納入長照對象。

對於潛在受益對象，祝健芳說，依據健保署統計急性後期整合照護計畫（PAC）收案對象的各年度成長率，2019年至2024年平均成長率為3.85%，因此推估2026年新增64歲以下PAC服務人數為4767人。

此外，因應健保署將擴大PAC適應症、服務持續時間、後續資源轉介等3方向，預計2025年擴大辦理PAC計畫，故假設每年人數成長率從3.85%拉高至10%，推估2026年新增64歲以下PAC服務人數為5349人。

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早發性失智症，祝健芳說明，將比照逾50歲失智者，若已失能，即納入長照服務體系，若尚未有失能狀況，則建議到失智服務據點等接受服務。參考國際文獻30至64歲失智症盛行率為0.119%（但並未有針對30歲以下進行調查），因此推估2026年全台未滿65歲失智人數共1萬4601人，其中失智且失能人數為807人。

針對長照現況，祝健芳說，被照顧者失能狀況好轉應是好事，但有地方政府反映，長照使用者每年要經過複評，在實務現場上，卻有長輩因覺得長照額度減少，可能會因此翻臉。因此在相關法律上也將再討論如何調整，以免造成一線人員負擔。（編輯：陳政偉）1140411