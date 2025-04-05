加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027共軍犯台
首頁 / 生活

失智爺半夜走動影響生活 職能治療助長照改善人力

2025/4/5 11:58（4/5 12:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
住在住宿機構中的失智長者陳爺爺，因夜間遊走，影響生活品質與安全。幸有職能治療師協助他調整日間作息，並搭配懷舊治療與動機促進手法，讓陳爺爺願意參與活動。圖為專業人員進行懷舊治療穩定長者情緒場景。（台灣職能治療學會提供）中央社記者曾以寧傳真 114年4月5日
住在住宿機構中的失智長者陳爺爺，因夜間遊走，影響生活品質與安全。幸有職能治療師協助他調整日間作息，並搭配懷舊治療與動機促進手法，讓陳爺爺願意參與活動。圖為專業人員進行懷舊治療穩定長者情緒場景。（台灣職能治療學會提供）中央社記者曾以寧傳真 114年4月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北5日電）失智的陳爺爺在住宿機構接受照顧，因夜間遊走又不穩影響生活，幸有職能治療師專業治療，讓他願意參與活動、調作息。學會建議，職能治療專業復能可助改善機構照顧人力。

步入超高齡化社會，長者照顧成為社會課題。失智長者經常同時有作息不定、肌力不足和情緒不穩等多重問題，造成照顧難度增加，雖然長照機構越來越易尋，然而，許多機構在人力資源配置上仍面臨挑戰，台灣職能治療學會今天透過新聞稿提出「職能治療所支援機構模式」，減輕機構財務負擔。

大心居家職能治療所主任高琪鈞分享，住在住宿機構中的失智長者陳爺爺，因夜間遊走、步態不穩，影響生活品質與安全。幸有職能治療師協助調整日間作息，並搭配懷舊治療與動機促進手法，讓陳爺爺願意參與活動。

同時，物理治療師則設計步行與下肢強化訓練，改善陳爺爺的活動能力。經過一段時間的跨專業合作，陳爺爺的行動力與情緒行為明顯穩定許多。

另名住在某長照機構的失智奶奶，則長期面臨吞嚥困難與情緒困擾，嚴重影響生活品質。齡活長照執行長彭紹宇說明，這間機構與鄰近的職能治療所與語言治療所合作，由語言治療師調整奶奶吞嚥技巧，降低嗆咳與噎食風險；職能治療師則訓練照服員使用適當的安撫技巧，減少奶奶的焦躁不安，減少照護衝突。

職能治療學會透過新聞稿表示，這樣的跨專業合作模式，不僅改善了長者的生活品質，也減輕照顧人員的壓力。但是目前類似的成功案例仍屬少數，多數長照機構仍僅配置護理師、照服員與社工人員，缺乏其他復健專業支持，使許多長者錯失良好的復能機會。

google news透過 Google News追蹤中央社

職能治療學會指出，政府推動長照3.0政策強調「醫療與照顧整合」，期望透過10分鐘照顧圈，讓長者能夠就近獲得專業的照護與復能服務；並盼「提升機構量能，落實積極復能」，但目前許多日照中心或住宿機構因財務考量，難以聘請職能治療師等專業人員。

台灣職能治療學會蔡宜蓉監事建議，透過職能治療所支援進駐的模式，可有效解決人力短缺問題，並提升機構的復能能力。目前，全台已有167家職能治療所，若能與長照機構建立合作機制，不僅能提供專業指導，還能降低機構自行聘僱專業人員的財務壓力，達到雙贏效果。（編輯：陳政偉）1140405

#長照
#台灣職能治療學會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：