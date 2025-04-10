智慧長照輔具租賃最高3年補助6萬 估115年中上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北10日電）強化長照輔具租賃，衛福部今天表示，預計明年中推出智慧科技輔具全租賃方案，3年補助額度最高達新台幣6萬元。長照3.0則規劃利用地區醫院等做為患者出院後返家前中介機構。

衛生福利部次長呂建德出席「台灣輔具暨長期照護大展」，發表主題演講，並在會後接受媒體聯訪表示，近期將把「長照3.0」方案提報行政院，核定後若無問題，即待總統公布，一定會於明年上路。

呂建德說明，長照3.0有7大願景，第1是達成「10分鐘照護圈」；第2為強化醫療長照結合，讓住院急性後期照護（PAC）銜接復能服務。

第3是擴大急性後期照護適應症，原先服務對象為失能長者、身心障礙者或50歲以上失智症患者，但隨中風年輕化，若能讓年輕患者也獲得妥適照護，可讓資源使用更有效益。

第4，強化中重症機構住民補助，將每人每年補助額度，從最高12萬元，提高到18萬元。

第5為住院照顧「鬥跤手」，讓家屬住院看病不陪病，由政府民眾共同分擔看護聘請費用；第6是建立智慧科技輔具租賃制度，與加強長照機構導入智慧輔具；第7是加強推動安寧善終與預立醫療照護諮商（ACP）。

其中，針對住院急性後期照護銜接復能服務，呂建德說明，中風後通常在住院7到28天之後，醫院就會開始安排出院，此時患者狀況經常仍不穩定，可能要來回跑醫院，造成仍在工作的照顧者壓力，患者也仍有復建與復能的需求，但現在民眾多緊急聘請外籍看護，反不利於患者恢復自立生活能力。

透過 Google News 追蹤中央社

呂建德說明，未來希望在出院準備後到回家中間，利用近年如雨後春筍般大量增加的物理治療所、職能治療所，及民眾就醫較少利用的地區醫院長照床為「中介機構」，讓患者可以短期在此接受照顧。

輔具租賃部分，長期照顧司長祝建芳說明，針對可以蒐集相關資料、上傳且可進行數據分析等智慧科技輔具，因單價較高，將推動全租賃制，提供3年最高6萬元補助；日前已完成「長期照顧服務申請及給付辦法」部分條文修正草案預告，預計明年7月1日可上路。（編輯：管中維）1140410