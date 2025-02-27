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健康台灣委員會 總統：目標2030年三高相關慢性病死亡率降1/3

2025/2/27 16:49（2/27 17:55 更新）
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總統賴清德27日出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議。（總統府提供）
總統賴清德27日出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議。（總統府提供）
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（中央社記者溫貴香台北27日電）總統賴清德今天指出，十大死因有7項與慢性病有關，這7項裡有5項與高血糖、高血脂、高血壓等慢性疾病相關，健保每年「三高」相關疾病醫療支出高達1700億元，政府設下目標，2030年要達成降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。

總統下午出席總統府健康台灣推動委員會第3次委員會議致詞表示，上次會議報告「強化癌症防治策略」，在行政院督導下，從今年開始，全面擴大公費重要癌症篩檢範疇，包括擴大篩檢的年齡層及項目；在治療端聚焦基因檢測及精準醫療，並成立「癌症新藥基金」提供多元癌症新藥給付，希望在2030年，達到降低癌症標準化死亡率1/3的目標。

影片來源：中央社

總統指出，十大死因當中有7項與慢性病有關，這7項裡有5項是與高血糖、高血脂、高血壓等三高慢性疾病相關，而每年健保「三高」相關疾病的醫療支出，也高達新台幣1700億元，成為龐大的醫療負擔。

總統說，世界衛生組織指出，導致非傳染性疾病4大主要風險因子，包括吸菸、身體活動量不足、不健康飲食以及有害使用酒精；根據「國民營養健康調查」結果顯示，民眾的身體活動量以低度及中度活動量為主，且飲食攝取明顯不均，包含攝取過量的糖、鹽，以及蔬果乳品攝取量不足等情形。

總統指出，因此，照顧民眾健康最佳策略，就是要加強身體活動，提升健康飲食識能，改善國內飲食環境，從前端來預防慢性疾病的發生。

總統說，從今年開始，衛福部已經升級成人預防保健服務，將年齡下調至30歲，如果已罹患「三高」，將會透過「三高防治888」規劃，找出目標群眾再進行介入，力求改善症狀以避免發展成為慢性病。

總統表示，此行動策略需要從職場、社區、校園、國軍等各場域來同步推動，藉由公私部門協力合作，才能降低慢性病及慢性病所造成的失能風險。政府也設下目標，要在2030年達成降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3。

對於民眾關心的醫院壅塞議題，總統指出，衛福部除了在農曆年前，進行增購流感疫苗等預防措施，面對春節到近期的急診壅塞情形，在行政院長卓榮泰指示下，衛福部已制定短期的因應策略，以及中長期的改革方向。

總統說，政府會透過各縣市衛生局，加強督導、調度急診病床，同時持續強化各醫學中心的院內病床調度，以及發揮緊急醫療網功能，加強區域醫院間的聯防機制，減輕急診壓力，並會加強民眾獲取分級就醫資訊、落實醫療分級制度，讓資源更能夠妥善運用。

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針對中長期人力問題，總統表示，會持續獎勵醫院增聘護理人力，減輕負擔，也會研議調整健保給付，鼓勵更多醫院投入急重症照護；而因應高齡化挑戰，到宅醫療、在宅急症照護，以及長照3.0與急性後期等照護，也要一起推動，來降低醫療機構的壓力。

總統強調，希望透過多管齊下，解決台灣醫療所面對的問題，提供民眾更好的照顧，早日達到「健康台灣」願景。（編輯：林克倫）1140227

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