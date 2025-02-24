醫院壅塞 衛福部提強化分級就醫、病床調度3對策

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（中央社記者曾以寧台北24日電）醫院壅塞問題延燒，衛福部今天說明3大短期因應策略，醫學中心強化病床調度、加強區域醫院聯防與強化分級就醫資訊，及強化護理人力整備、研議健保調整給付2項長期改革方向。

根據衛生福利部急診即時訊息，截至今天下午2時30分，林口長庚醫院等待住院人數123人，台北馬偕有78人，台大醫院77人，高雄長庚與高醫分別各有76人，部立雙和醫院69人，永康奇美68人，義大醫院61人，中國附醫和成大醫院分別也都有60人。

台灣急診醫學會日前警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職。

衛福部長邱泰源今天召開臨時記者會說明應對情況表示，急診醫學會已經指出，目前狀況為醫院壅塞。

邱泰源指出，分析有3大原因，包含今年春節假期長達9天；近期類流感、諾羅病毒等急性傳染病加上寒流來襲，造成急診患者需求增加；此外，雖已努力留任護理人力，同期人力有增加，但是在上述就醫需求增加下，人力仍有不足，導致病房照顧量能下降。

因應方面，邱泰源指出，衛福部已於2月8日、13日及召開會議討論，今天上午再次開會討論。短期因應有3大策略，包含醫學中心強化院內病床調度、加強區域醫院聯防機制，並強化民眾分級就醫資訊。

中長期改革措施，邱泰源表示，將持續透過各類獎勵措施，強化護理人力整備、改善工作環境，也鼓勵各醫療院所在急重症照護上，投入更多資源；此外，研議調整健保給付制度，持續與各醫院、體系共同努力改善醫院壅塞狀況。

急診待床數部分，醫事司長劉越萍指出，2月10日統計，有林口長庚、高雄長庚、台大醫院、永康奇美、高醫5家醫院待床數超過100床，至今天上午已經減少到剩下林口長庚1間。

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至於其他因應措施，劉越萍表示，自去年3月1日起公告實施醫院3班護病比制度，近3個月執行現況為醫學中心整體達標37%至59%、區域醫院整體達標37%至49%、地區醫院約85%至94%，其中醫學中心及區域醫院未能達標的主因是夜班標準未達。今年已編列公務預算約新台幣66.85億元，持續醫院護理人力留任。

劉越萍表示，今年也新增與地方衛生局同步建立各縣市醫院護理人力異動與病床調整自主通報，以協力醫院做必要應變。另為增加病床調度機制，自2月13日至3月15日，健保署提供特殊病床彈性調整為一般病床的給付，以增加病床調度機制。（編輯：管中維）1140224