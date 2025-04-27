健保30年制度改革 賴總統拋各區自己管理所收經費

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（中央社記者葉素萍台北27日電）總統賴清德今天出席2025健康台灣全國論壇，他提到，健保施行30年，各種支付制度包括論件計酬、診斷關聯群（DRG）、大總額、小總額都在進行，有沒有可能要走出最後一步，也就是「由各區自己管理收到的經費」。

賴總統出席2025健康台灣全國論壇並做結語，他說，健康台灣目標要讓國人健康、國家更強、讓世界擁抱台灣，「我們是有企圖心的」，從智慧醫療、幹細胞再生醫療等報告看得出來；台灣不僅健康服務要得到國際肯定，也希望智慧醫療、智慧醫院成為世界領頭羊，生物科技產業成另一座護國神山。

外界關切健保財務，賴總統說，行政院長卓榮泰這次提出的特別預算，其中勞健保補助新台幣300億元；特別預算是用歲計賸餘挹注勞健保並非舉債；至於碳費收入或其他費用收入是否挹注健保，可以再考慮。若按法律規定，恐怕要用在減少污染源或減少碳排放，但不管碳費收入有無挹注，政府一定努力讓健保財務不至於出現問題。

談及台灣全社會防衛韌性，總統指出當中很重要的是建立醫藥韌性，幾十年來全球已有產業鏈，不只藥品，其他很多商品即便在台灣生產製造，原料或設備是來自其他國家；兩岸特殊情勢，國際社會的確建議台灣要有全社會防衛韌性觀點，特別是藥物，包括原料、製造到成品應有全盤規劃，全社會防衛韌性或健康台灣推動委員會將進一步推動。

至於健保永續，賴總統認為，健保體制下的醫療行為不可以改變以人為本精神。

賴總統說，台大公共衛生學院院長鄭守夏認為健保給付應從論件計酬、論量計酬，調整到論價值計酬，而他有個想法曾跟衛福部長邱泰源、衛福部健保署長石崇良分享。

賴總統進一步指出，健保施行30年，各種制度都在裡面，包括論件計酬、DRG、大總額、小總額等都在進行。「有沒有可能當這些制度到某一種程度，要走出最後一步？」最後一步就是由各區自己管理收到的經費，好比南區收到的總額，就由南區自行負責，不必交由健保署、再讓健保署核定，應該要讓各區管理。

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至於為何這樣想，賴總統說，健保署在花蓮秀林試辦很成功，有沒有可能花東、東部區域健保總額就來試辦，包括醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所互相合作；若公共衛生、健康促進做得好，民眾就醫次數少了，經費還是屬於這區，不會保留在健保署，有助推動以人為本的健保醫療服務。

賴總統說，當民眾到處在看病、一間醫院看過一間醫院，「這應該是我們的問題，而不是這個病人的問題」，病人也許找不到適合團隊；若以全區為概念，醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所共同管理區域收到的健保費用，會去關心病人、幫病人整理計劃、解決用藥問題；現在一個處方箋平均用藥4到5顆，當自己管理時，很多新想法與做法就有機會出現。（編輯：楊凱翔）1140427