醫引錯誤數據投書稱健保瀕崩潰 中國附醫致函刺胳針要求撤稿

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（中央社記者蘇木春台中30日電）中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」指台灣健保體系瀕臨崩潰。院方今天表示，經院內醫學倫理委員會認定引用資料錯誤，對全民健保制度造成不實指控，已致函期刊要求撤稿。

中國醫藥大學附設醫院今天發布聲明表示，中國醫藥大學附設醫院醫學倫理委員會29日召開會議，針對26日在國際期刊「刺胳針」（The Lancet）的讀者來函進行審查。

中國附醫指出，經檢視後認定，該文所引用的數據存在明顯錯誤，「如新冠肺炎病患死亡率及護理人力比率等，並以失實的論述導致誤導性結論，對文獻回顧的正確性、科學性與可信度產生重大疑慮，嚴重違背科學倫理與學術寫作原則」。

中國附醫表示，錯誤內容對台灣全民健保制度造成不實指控，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的醫療人員造成不公。中國醫藥大學附設醫院醫學倫理委員會已正式致函期刊，要求撤回該文，以維護台灣醫療體系的專業聲譽。

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「刺胳針」日前刊出由中國附醫2名醫師的讀者投書，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，也提到台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院病人死亡率達58.2%，遭醫界人士認為「錯誤百出」及「一篇引用錯誤數據的投書」。

衛福部長邱泰源昨天表示，文中許多錯誤引述，由於衛福部仍希望把台灣正確的資訊傳達給世界，因此一定會寫信給「刺胳針」加以說明、澄清。（編輯：黃名璽）1140430