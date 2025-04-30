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醫投書稱健保瀕崩潰 衛福部：數據錯誤要求撤稿

2025/4/30 18:53（4/30 19:38 更新）
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中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」指台灣健保體系瀕臨崩潰。衛生福利部30日正式投書這份期刊，除了澄清不實數據外，呼籲期刊撤銷這篇錯誤文章。（中央社檔案照片）
中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」指台灣健保體系瀕臨崩潰。衛生福利部30日正式投書這份期刊，除了澄清不實數據外，呼籲期刊撤銷這篇錯誤文章。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」指台灣健保體系瀕臨崩潰。衛生福利部今天正式投書這份期刊，除了澄清不實數據外，呼籲期刊撤銷這篇錯誤文章，避免影響台灣國際聲譽。

中國醫藥大學附設醫院李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsu）投書刺胳針（Lancet）引起醫界熱議。此投書指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、低薪過勞、護理師離職等問題；但文內誤指台灣COVID-19住院病人「死亡率」達58.2%等。

中國醫藥大學附設醫院今天上午發布聲明表示，經院內醫學倫理委員會認定引用資料錯誤，對健保制度造成不實指控，已致函期刊要求撤稿。

衛福部國際合作組主任施金水傍晚接受媒體聯訪時表示，今天已向期刊正式投書，籲求將該篇不實投書撤稿，以捍衛台灣醫療衛生體系聲譽。

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施金水說，這篇文章有很多錯誤內容，引用不正確的數據，發表後引起台灣醫界強烈反彈。台灣健保和醫療體系一直受各國肯定，健保制度更是幫助民眾避免因窮而病、因病而窮的國家社會保險政策，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋的典範。

施金水表示，如果這篇文章用了錯誤資料，導致對台灣醫療現況的不正確描述，恐會誤導刺胳針讀者對台灣醫療體制的認知，對此，衛福部會嚴正看待，已正式投書，籲求刺胳針將不實投書撤稿。（編輯：管中維）1140430

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