醫師投書稱台灣健保瀕崩潰 醫管專家提3策略對應

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）有醫師向國際期刊「刺胳針」投書，稱台灣健保體系瀕臨全面崩潰。醫界人士說，健保確實面臨挑戰，應導入不同工不同酬、強化人力永續、建立醫療韌性治理體系，才能化危機為轉機。

一篇刊登在國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）的投書引起醫界熱議，由中國醫藥大學附設醫院的李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsu）撰寫的文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮等問題。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天出席2025健康台灣全國論壇，他在會前接受媒體聯訪表示，雖然這篇文章引用數字錯誤應予以更正，但確實指出台灣健保制度當前面臨嚴峻挑戰，以及長期結構性問題對醫療人力與品質造成影響，值得各界正視與省思。

洪子仁認為，台灣健保制度過去30年成功實現高覆蓋率、低自費與高民眾滿意度，是全球少數以相對有限資源提供高可近性醫療服務的制度之一，但長年過度壓低醫療成本、忽視人力投入，尤其疫情後急診壅塞、新藥與新科技納入健保速度放緩、護理人力流失，資源配置失衡頻傳。

面對健保挑戰，洪子仁提出3點建言，第1點是「推動健保支付制度改革」，應逐步導入「不同工不同酬」、「按質論酬」的支付機制，提升急重症、基層照護與偏鄉醫療的誘因，改善人力配置與服務品質。

第2點為「強化醫療人力永續政策」，洪子仁表示，政府應與醫學會、護理團體及各級醫療機構協力合作，設立專責計畫，針對人力培育、執業環境、職涯支持等面向提出中長期改善策略，避免醫療崩盤從「人力斷鏈」開始。

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第3點則是「建立醫療韌性治理體系」，洪子仁建議，借鏡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情經驗，應強化全國整合式醫療應變系統，提升基層、區域與醫學中心協調量能，運用數位科技強化照護分級與病人流管理。

台灣長期醫療投資不足，健保總額成長率在總額預算制度實施後平均只有3.4%，洪子仁認為，今年健保總額成長率5.5%代表著政府的改革決心，盼115年度總額成長率不要低於5.5%，再搭配多元改革策略，台灣健保從潛在「危機」走向「轉機」。（編輯：張雅淨）1140427