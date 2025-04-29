醫投書「刺胳針」數據錯誤 衛福部將向期刊寄信說明

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）中國附醫2名醫師在國際期刊「刺胳針」的讀者投書，指台灣健保體系瀕臨崩潰。衛福部長邱泰源今天說，文中許多錯誤引述，盼把正確資訊傳達給世界，最快今天寄信至期刊說明。

「刺胳針」（The Lancet）日前刊出由中國醫藥大學附設醫院2名醫師的讀者投書，內容討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，也提到台灣COVID-19的住院病人死亡率達58.2%，遭醫界人士認為「錯誤百出」及「一篇引用錯誤數據的投書」。

衛福部長邱泰源今天出席「衛福部所屬醫院第3屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」，並於頒獎前接受媒體聯訪指出，台灣的健保及醫療體系獲得世界各國肯定，特別是健保制度滿意度高達9成以上，不讓國內民眾「因貧而病、因病而貧」，這是全民健康最好的典範。

邱泰源表示，如果引用錯誤的數據，呈現出不實的台灣狀況，「這是非常不當的行為，也影響此刊物讀者的認知」，衛福部非常嚴肅地面對及處理此事。

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邱泰源指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異株Omicron流行期間，國內約有480萬人感染，其中1萬多人病逝，死亡率約0.16%，低於日本當時的0.2%；目前台灣每萬人平均有83位護理師，並非投書所稱的62人。

邱泰源重申，投書錯誤的部分，不能讓全世界誤解，衛福部已開過幾次會，而作者所在的醫院同樣嚴肅面對，希望院方進行適當處理。由於衛福部仍希望把台灣正確的資訊傳達給世界，因此一定會寫信給「刺胳針」加以說明、澄清， 最快今天、最慢明天就會寄出。（編輯：張雅淨）1140429