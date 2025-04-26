醫投書刺胳針 邱泰源：錯誤引述打擊醫護士氣

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）有台灣醫師在國際期刊「刺胳針」投書，指台灣醫療體系瀕臨崩潰。衛福部長邱泰源今晚說，投書中許多錯誤引述，打擊一線醫護士氣，將向刺胳針提回應與澄清，捍衛台灣健保。

國際期刊「刺胳針」（The Lancet）今天刊出一篇由台灣醫師投書的短文，稱台灣醫療體系因人力短缺、急診壅塞、政策失靈而「瀕臨崩潰」，引發熱議。

邱泰源晚間接受媒體電訪時強調，面對外界批評，衛福部一向虛心檢討，但此篇投書有許多錯誤引述，打擊一線醫護人員士氣，政府將正式向刺胳針提出回應與澄清，捍衛台灣健保的努力。

投書中提到Omicron疫情期間，台灣住院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者的死亡率高達58.2%，遠高於日本的12.5%。邱泰源澄清，2022年Omicron流行期間，台灣確診885萬例、死亡約1萬4600人，致死率0.16%，低於同期日本的0.2%。

邱泰源直言，用錯誤數據批評台灣醫療體系，對長期投入防疫、守護國人健康的醫護人員「非常不公平」，包括護理人力也是，目前台灣每萬人口護理師人數達83人，並非投書所稱的62人，雖然仍有進步空間，但在人力水準上是全球前段班。此外，政府會持續投入資源，推動12項改善護病比與補助政策，提升護理環境、強化人力。

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他重申，今年健保總額成長幅度創新高，政府對健保的改革從未停歇，像是明天要登場的「健康台灣論壇」，從總統賴清德、行政院到衛福部都是日以繼夜，以人民健康為目標持續努力。

至於投書中指政府官員在社群媒體上對疲憊急診醫師態度輕蔑，邱泰源回應強調，相關官員實際上非常努力，積極協調、推動解決急診壅塞問題；台灣健保制度已運作30年，是國際少數真正實現全民醫療覆蓋（Universal Health Coverage）的國家典範。（編輯：李亨山）1140426