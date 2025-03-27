健保新制5月上路 免術前挨餓、術後加速康復縮短住院天數

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）健保砸逾新台幣42億元，解決急診壅塞，調升急診給付拍板，護理加薪4大提案確定5月上路，搭配全台實施術後加速康復（ERAS）給付新制，縮短住院天數，強化病房使用效率。

今年5月起，全台實施術後加速康復ERAS給付新制，健保署長石崇良今天晚間接受媒體聯訪時表示，傳統手術模式僅術前訪視、麻醉風險評估，直接進入開刀，後續調養等待出院，ERAS計畫核心概念是融入護理人員、營養師、物理治療師等，術前門診就開始評估整合性照顧，減少手術風險。

動大刀心裡難免忐忑，禁食超過10至12小時，術前又餓又恐懼、術後因麻藥不斷嘔吐，是動過重大外科手術民眾常有的痛苦經驗，ERAS療程是以病人為中心，依病患狀況不同調整，甚至讓病患術前提供液體食物，胃排空時間僅須2小時左右，不需要餓過頭，減少手術病人折磨，加速恢復。

根據台灣術後加速康復學會資料顯示，研究顯示，ERAS療程增快術後恢復速度，漸少30%住院天數，減少腹部手術後50%重大併發症發生，特別是呼吸及心血管系統的病發症明顯降低。高齡80歲、醫師口中的「王老闆」就是受惠者之一，大腸癌第2期，搭配ERAS計劃，術後第1天便能進食、第4天出院返家。

石崇良進一步說明，ERAS模式不僅是術前麻醉風險評估，同時提供營養評估與血糖評估，完成手術後，團隊也會提供患者營養矯正介入，以利控制血糖與血壓，適時導入復健評估衛教等，強化手術病人照顧。台北區去年試辦效果顯著，降低術後併發症與住院天數。

石崇良說，今年起ERAS模式將走進全台各縣市，從骨科的膝關節與髖關節置換手術開始，適用對象為70歲以上且麻醉風險高（3至4級），預估年受惠2600人次，將投入5000萬元預算，未來將逐步推廣至更多科別，以利縮短住院天數，加速病房使用效率。

急診近來面臨前所未有壅塞，衛生福利部中央健康保險署提出4大提案，包含急診支付標準與留觀床支付、急救責任醫院加護病房給付、強化離島急救責任醫院給付與急性一般病床護理費調升等，陸續於昨天與今天經過健保會與共擬會討論，順利通過。

石崇良說，由於給付調整涉及動用總額其他部門預算，必須經過健保會同意，幸好委員非常支持，共擬會也同意健保署擬定方案，確定新制如期於5月起上路，合計挹注超過42.4億元，必須達到指標才給錢。

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急性一般病床護理費調整，各級醫院調幅為12%至15%挹注25億元，盼改善護理薪資環境，留住護理人力，避免關床，解決急診患者排隊等住院。強化離島急救責任醫院，一般急救責任醫院加給10%，中度急救責任醫院30%、重度急救責任醫院調升50%，鼓勵離島醫院提升緊急醫療能力。

石崇良說，急診醫師診察費和護理費確定拆分，按照檢傷級數差異，各調增10%；急救責任醫院加護病房給付，若是全重度級的急救責任醫院，加護病房給付比照醫學中心；中度級急救責任醫院則比照區域醫院；盼52家重度級急救責任醫院中26家區域醫院，能協助分擔重症病人收治。（編輯：陳政偉）1140327