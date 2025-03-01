健保三十而礪2 / 舊藥新藥取捨陷兩難 專家籲建立精準給付

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30年前，全民健保在各方質疑中上路，如今每個人用健保卡看病，包辦感冒到重大傷病，不僅國人高度滿意，也因保障全民公平就醫而享譽國際，成為台灣的驕傲。然而，新藥新科技價格屢攀新高、超高齡社會照護需求持續擴增，但工作人口減少而使健保費基萎縮，還有護理人力流失、急重症醫療過度負荷等問題，在在讓健保制度窮於因應，到了需要重新檢視磨礪的時侯，才能永續榮光。

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）近年來癌症病友不斷游說續命新藥儘快納入健保，部分老藥則出現斷貨缺藥危機，走過30年的健保難以包山包海，專家建議啟動再評估機制，建立精準給付，錢花在最有效藥物上。

健保署例行藥價調查，調整給付價格，老藥一再砍價後甚至比糖果便宜，點滴價格也不如可樂，一旦市場規模無法支持薄利多銷及更新設備，只好退場或停產。去年發生輸液斷供危機即是一例，其他廠商退場後，永豐化工因為生產線違反GMP規範被停業，脆弱供應鏈現形。

同一時間，由於新藥健保給付延遲，晚期癌友沒有時間可等，經過病友團體多年倡議，政府以公務預算成立百億癌藥基金，脫鉤健保總額，對於療效、財務評估不確定的癌症新藥，採取暫時性支付，觀察3年，以真實數據評估，療效良好的繼續留在健保，效果差就剔除。

健保藥品現有1萬4000多項，民國112年藥費支出達新台幣2431億元，占健保總額27.35%，常見老藥的藥價砍破樓地板，鮮有藥價衝破天花板的醫藥新科技，新核准上市的藥品醫材要納入健保，需要一段「等待期」。

舊的不去新的不來 健保藥品給付難題

國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授李玉春直言，「大部分資金都花在過時藥品」，健保包山包海的時代已經過去了，給付與資源配置應該去蕪存菁，從廣泛給付走向精準給付。

面對舊藥與新藥的去留，李玉春強調，藥品給付改革必須修正藥品價格調整辦法，特別是逾專利期藥品快速降價，建立給付審議再評估機制，對效果不佳藥品進行移除，才能收載更多有效的藥物，朝精準給付方向發展。

財團法人中華景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟認為，台灣健保給付長年存在著該給的給不夠，不該給的給太多等問題。

沈麗娟細數台灣健保給付前20大藥品有11項過專利期，價格卻高於國際最低價。大多數國家是原廠藥過專利期會懸崖式降價，美國就是如此，積極採用同成份的學名藥、生物相似藥，不僅大幅度節省藥費支出，還有利新藥納入醫療保險。

沈麗娟說，從10年前起健保藥品支出陡升，破百萬元癌藥、4900萬元罕病藥上市，無奈藥費核價失常，健保用最低價取得新藥，卻高價支付過專利期藥物，收入又跟不上支出成長，新藥延遲納入給付，自費隨之大增。

過專利藥品降價 改用學名藥要政策支持

「實施健保後，台灣不再因病而窮、因窮而亡嗎？」面對實施30年、以解決健康不平等為初衷的健保，沈麗娟只提出了這個疑問句。她說，現在患者結帳常發現藥費高達數十萬，醫師要看患者是開賓士還是騎腳踏車才能開藥，避免普通家庭扛起百萬自費重擔。

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在臨床第一線治療血液腫瘤患者的台大醫院內科部主治醫師柯博升說，以國際經驗來看，學名藥、生物相似藥加速導入仰賴強而有力的政策，只靠第一線的醫師向病人討論使用生物相似藥或學名藥，經常被質疑。

柯博升說，生物相似藥或學名藥的療效是否真的完全一樣是最常被提起的，甚至連醫療團隊在臨床上有時候真的會感覺到，患者在換藥後療效是不一樣的，衛福部相關單位應該持續加強、落實更好的生物相似藥與學名藥品質保證監管，才可能以這些藥物取代昂貴原廠藥。（編輯：陳清芳/張雅淨）1140301