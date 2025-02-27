健保藥價4月起砍48.51億元 調整品項再創新低

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（中央社記者曾以寧台北27日電）健保署今天公布4月起調整健保藥價，調降3150項、調升34項，整體調幅2.3%，1年省新台幣48.51億元。這次調整藥價品項再創新低，減少藥價支出將挹注全民健康保險總額。

衛生福利部中央健康保險署民國102年起試辦健保藥品費用分配比率目標制（DET）方案，預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，這次檢討藥品約1萬2999項。

健保署醫審及藥材組長黃育文今天接受媒體聯訪表示，輸液、抗生素、必要藥品及國內製造少於3個品項的藥品，或廠商已因成本不敷提出藥價審議，和衛福部食品藥物管理署缺藥平台經通報缺藥、啟動專案輸入製造等藥品不列入調整。

黃育文說，調幅最大類別為心血管系統藥物，而高血壓藥「脈優」、降膽固醇藥「賣脂妥」與退燒止痛藥「乙醯胺酚」為調幅不大但申報用量大品項。

黃育文說，據支付標準，學名藥價不得高於原廠藥，單一藥品中以多發性骨髓瘤藥物「鉑度膠囊」4毫克與2毫克拿下降幅前2名，分別由原先7704元降為2960元及由7064元調成2960元。

黃育文說，降幅第3名是大腸直腸癌、胰臟癌用藥「喜康寧靜脈輸注濃縮液」由2504元降為1567元。

黃育文表示，升幅最高藥品前3名是學名藥，依序為攝護腺肥大藥物「泌宜保軟膠囊」0.5毫克由12.3元調到15.1元、思覺失調症藥「豪思得持續性藥效錠」9毫克由93元調為108元，及「豪思得持續性藥效錠」3毫克由48元調到54元。

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黃育文說，通常學名藥價格較低，但第1年進入同成分、同劑型、同含量「三同」學名藥品，會被原廠藥帶動，因而提升給付價格。

調整後藥價，如果廠商有不敷成本情況，可於3月12日前檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準規定向健保署提價格調整建議。（編輯：李明宗）1140227