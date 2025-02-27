總統：強化三高防治 促勞檢自費等健檢結果整合運用

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）健康台灣推動委員會今天召開第3次委員會議，賴總統做出4點裁示及3點結論，期盼透過跨部會資源強化三高防治，並敦促勞檢、軍公教健檢及自費健檢等彙整上傳，甚至開發大數據、人工智慧等運用，推動健康管理。

總統賴清德下午主持「健康台灣推動委員會」第3次委員會議，總統府會後於晚間召開記者會，由總統府發言人郭雅慧主持，衛福部長邱泰源、次長周志浩以及健保署長石崇良出席。

影片來源：總統府發言人

郭雅慧表示，賴總統於本次會議做出3點結論，第一，第2次委員會會議所列管事項已經有具體進度和規劃，行政院和相關部會繼續積極推動，如果有重大進展應在委員會中提案報告，並適時向民眾報告成果。

總統指出，第二，各部會要積極鼓勵民眾培養健康生活型態，採多管齊下以落實全齡健康均衡飲食、提升全齡身體活動，全面提升民眾的健康水平。

總統說明，第三，要促成各類健檢結果的整合和運用，包括勞工健檢、成人預防保健、軍公教健檢與自費健檢等項目，來協助民眾掌握自身健康狀況，強化自我健康管理，除了降低「三高」帶來的慢性病負擔與失能風險，更將有助於台灣，在2030年達成降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3的目標。

總統提及，每年4月27日舉辦的「健康台灣全國論壇」，今年也將如期舉行，相信透過廣納各界意見，一定能匯集更多力量，來提升民眾健康。

郭雅慧提到，賴總統也做出4點裁示，第一，行政院、衛福部和相關部會穩健推動列管事項，並向民眾報告成果，展現政府打造「健康台灣」的決心與努力。

總統解釋，第二是面對「三高」對健康的威脅，除了有成人預防保健，更有勞工健檢、軍公教健檢及自費健檢，今天有多位委員提醒，這些資料都要彙整上傳，甚至開發大數據、人工智慧等運用，勞動部、國防部等相關主管部會應協助鼓勵各項健檢資料上傳，以更完善健康數據，推動健康管理。

總統表示，第三，慢性病除了著重治療，預防更是關鍵，教育部、衛福部和體育署持續強化合作，打造利於活動的環境，提升民眾走向戶外意願，進而培養規律的運動習慣。

總統也談及，「營養及健康飲食促進法」去年上路，除了衛福部要繼續推動營養促進工作，期盼教育部與其他部會，能透過健康採購等政策，鼓勵轄下單位、各場域，建置健康飲食環境，包括食物標示、開發健康食品、健康食譜，都值得去做。

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總統指出，第四是衛福部依據「三高防治888計畫」框架，透過「找得出」、「要介入」及「有改善」等3大策略，協助民眾早期發現，盡速建立健康生活模式，也請相關部會逐步增加預防慢性病的預算，讓各項防治工作能夠更加順利施行，來達成2030年降低三高相關慢性病標準化死亡率1/3的目標。

總統強調，慢性病防治與健康生活方式培養，絕非單一部會的責任，衛福部積極推動新政，並且結合各部會資源，以及依據生命週期，提供相應的營養照護、擴大服務對象，來提供更多人適當照護。（編輯：林克倫、張若瑤）1140227